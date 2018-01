Aulas invertidas: llega a cada estudiante en cada clase todos los días.

Bergmann, J. and A. Sams ( 2012). [e-Book] Flip your classroom : reach every student in every class every day. Washington D. C., International Society for Technology in Education, 2012.

Los impulsores de esta metodología educativa llegaron a ella al plantearse estas preguntas: ¿Cómo puede un solo profesor personalizar la educación de tantos estudiantes? ¿Cómo puede asegurarse de que cada alumno aprende, cuando hay tantas metas y objetivos que alcanzar? ¿Qué pasaría si grabáramos nuestras exposiciones, los alumnos vieran el vídeo como tarea y luego dedicáramos todo el tiempo de la clase a ayudarlos con los conceptos que no entienden? De este modo nació la “clase al revés”, que centra la atención en cada alumno y su propio ritmo de aprendizaje.

En los 37 años que llevaban impartiendo enseñanza Jonathan Bergmann y Aaron Sams se sentían frustrados con los estudiantes por que eran incapaces de traducir el contenido de sus clases en información útil que les permitiría completar sus tareas. Entonces, un día, Aarón tuvo una visión que cambiaría esta situación. Fue una simple observación:”El momento en que los estudiantes realmente me necesitan físicamente es cuando se quedan atascados y necesitan mi ayuda individual. No me necesitan allí en su habitación con ellos para hablarles y darles contenido; en su casa ellos pueden recibir los contenidos por su cuenta”. Luego hizo esta pregunta:”¿Qué pasa si grabamos previamente todas nuestras clases, los estudiantes ven en casa el video como’ tarea’ y luego usamos todo el tiempo de clase para ayudar a los estudiantes con los conceptos que no entienden?”. Así nació el concepto de Aulas invertidas.