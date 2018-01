Edición de monografías en la era digital

Monograph Publishing in the Digital Age

Este artículo apareció originalmente en la edición de junio de 2016 de Against the Grain.

¿Cuál es la mejor forma que tienen las universidades de dar forma a la formación, interpretación y difusión del conocimiento para las necesidades públicas emergentes y los medios de comunicación? ¿Qué características definen la calidad del argumento académico? Si la monografía se cuestiona cada vez más como un componente viable de los sistemas de comunicación académica, ¿qué otros géneros son necesarios para difundir el conocimiento en las humanidades?

Durante los últimos 20 años, casi toda controversia sobre el cambio en las comunicaciones académicas se ha enfocado a las revistas. Esta discusión ha estado dominada por la necesidad de la publicación en acceso abierto con sus debates en torno al significado de las dos rutas de color oro y el verde. Los mandatos de los financiadores y las universidades requieren el desarrollo de costosas estructuras institucionales de notificación y monitoreo del cumplimiento, y están dando lugar a guerras de evasión entre varios segmentos de la academía, entre quienes pueden incluso haber votado por los mandatos en sus campus universitarios, pero creen que no se les aplican a sí mismos o que no deberían hacerlo.

¿Son estos los temas de la conversación los que los investigadores realmente quieren tener sobre la comunicación científica en Humanidades? ¿Está destinada la publicación en las Humanidades a seguir el modelo de las revistas?, lo que equivale a poco más que a artículos impresos de alto precio en formato PDF que aprovechan pocas o ninguna de las facilidades interactivas, anotativas y computacionales de la web ¿No deberían los estudiosos y editores de las humanidades abordar el tema central, que los más veteranos en la investigación en Humanidades expresaron como una profunda preocupación por el hecho de que la educación superior no llegue a sus audiencias centrales en los medios de comunicación en línea que utilizan regularmente? ¿No es hora de ampliar nuestra visión de la publicación académica para incluir otras formas de publicación, incluyendo monografías?

NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA PUBLICACIÓN MONOGRÁFICA

La Fundación Andrew W. Mellon es una organización filantroóica privada con sede en Nueva York que apoya la educación superior y las artes. El programa Mellon Scholarly Communications, apoya a bibliotecas universitarias y editores académicos. Uno de sus objetivos es ayudar a incorporar las prácticas digitales modernas en la publicación en Humanidades y asegurar su difusión al público más amplio posible.

En 2013 se empezó a centrar en las publicaciones de investigación de larga duración de humanidades y, en particular, en la monografía. Como resultado de este proceso, se creo un grupo de trabajo sobre las características de la monografía del futuro.

Con propuestas ricas y desafiantes como puede ser esta lista de características, en ella no se tiene en cuenta el tema del acceso abierto como una característica definitoria. Si bien, la Fundación Mellon apoya firmemente el acceso abierto, y cree que desempeñará un papel importante en la forma en que se logre su visión de la monografía del futuro, pero el acceso abierto es uno de los medios para los fines que imaginamos, no un fin en sí mismo.

Algunas de las características expuestas en la tabla están al alcance. Por ejemplo, una serie de experimentos financiados por Mellon sobre anotación digital condujeron finalmente al estándar Open Anotation del World Wide Web Consortium, que ahora está siendo ampliamente implementado por el Proyecto Hipótesis y otros. Sin embargo, hay otras de las características que no son fáciles de cumplir a corto plazo y existen muchos puntos de resistencia. Esto no es sólo porque nadie esté interesado en el cambio. Más bien, el sistema es grande, arraigado y complejo, por lo que no hay una sola palanca de cambio confiable. Además, como John Maxwell, de la Universidad Simon Fraser, ha observado en respuesta a la solicitud de revisar el enfoque de la Fundación Mellon sobre este complicado sistema, la importancia de la monografía como credencial en el interior ha ensombrecido a menudo los rasgos externos de la monografía, que pretenden promover una amplia comprensión de la investigación en humanidades. La Fundación Mellon está adoptando las dimensiones institucionales y de creación de mercados del cambio que se requiere en una iniciativa de financiación multipunto y plurianual. Hasta ahora, en poco más de un año, la Fundación ha otorgado 21 subvenciones a esta iniciativa por un coste total de más de 10 millones de dólares.

CANTIDADES Y COSTES

La Fundación Mellon inició esta iniciativa con dos preguntas básicas. ¿Cuántas monografías se producen y cuáles son los costos de la publicación de monografías?. La pregunta de cuántos es una medida de importancia. llevó a Joseph Esposito analizar esta cuestión, navegando la difícil cuestión de la definición de lo que es una monografía. Por razones prácticas, se excluyó la producción de editores comerciales, así como Oxford y Cambridge. También la encuesta se limitó a editoriales universitarias americanas concluyendo que se publican aproximadamente 3.000 monografías al año. En cualquier medida, este es un número significativo de las obras que se producen en la investigación en humanidades cada año. Para ello, a partir de estos datos solicitando a OCLC, se hicieron coincidir los datos de ISBNs con sus registros de existencias y se está creando un perfil de las compras que hacen las bibliotecas en los campos de Humanidades, a partir del número de clasificación de la Library of Congres en el que se publican los libros.

En 2014, ITHAKA S+R comenzó a trabajar con 20 editoriales universitarias para establecer los costes de la edición de monografías, que han demostrado ser considerables. La iniciativa Luminos Open Access de University of California Press en su iniciativa de Acceso Abierto de Luminos cita un costo básico de 15.000 dólares. Raym Crow en su estudio para la Asociación de Universidades Americanas y la Asociación de Bibliotecas de Investigación (ACRL) estimó el costo promedio en 20.000$ por libro. En un estudio de reciente publicación financiado por la Fundación Mellon, las editoriales universitarias de Indiana y Michigan calcularon los costos promedio entre los 26,700 y 27.600$, respectivamente. El estudio de costos de Ithaka intenta obtener el costo total del primer archivo digital; es decir, excluyendo los costos de impresión y distribución de copias impresas, pero incluyendo el marketing y gastos generales. El estudio reporta costos promedio que van desde 30.000 dólares por libro para el grupo de las editoriales universitarias más pequeñas hasta más de 49.000 dólares por libro para el grupo de las editoriales más grandes. Estos son costos para la publicación de monografías solamente; los costos de los géneros innovadores no lineales, intensivos o ricos en multimedia todavía no se han calculado adecuadamente. Estas estimaciones de costos son aleccionadoras: 3.000 libros al año a un costo promedio por libro de 30.000 dólares arrojan un costo total de aproximadamente 90 millones de dólares solamente en los Estados Unidos.

¿Cómo van a sostenerse estos costes en el nuevo ecosistema de publicación monográfica? ¿Se puede conciliar la necesidad de una financiación anticipada con la necesidad de reducir los costos de las monografías y otras publicaciones de formato largo a niveles asequibles? Veamos estas preguntas desde la perspectiva del profesorado, la universidad, las editoriales y el lector.

EL PROFESORADO

Desde principios de 2014, el personal de la Fundación Mellon ha estado visitando los campus universitarios para hacer consultas al profesorado sobre el futuro de la publicación académica. Algunos profesores no ven ningún problema con el sistema actual, otros claramente acogerían con agrado el apoyo de un nuevo régimen, incluyendo a aquellos que quieren trabajar en proyectos digitales, o quieren los medios para producir publicaciones que sólo pueden ser realizadas digitalmente. Sin embargo, una de las principales preocupaciones del profesorado es cómo se evaluarían las monografías digitales de alta calidad para su promoción profesional.

Como parte de su iniciativa editorial, la Fundación Mellon siguió el ejemplo de la Modern Language Association, que desde hace mucho tiempo ha establecido directrices para la evaluación de la investigación en formato digital, y apoyó el desarrollo de principios similares en las otras dos sociedades académicas más grandes, la American Historical Association y la College Art Association (en asociación con la Society of Architectural Historians). Si bien está claro que las directrices disciplinarias tienen su fuerza, las directrices institucionales y departamentales son aún más importantes, y esto nos lleva al papel de las universidades y colegios.

UNIVERSIDADES Y COLEGIOS

Las universidades y colegios universitarios tienen intereses sustanciales en la promoción de sus facultades en los campos de conocimiento que representan. El patrocinio de la publicación podría traducir los intereses institucionales en productos digitales de primera clase, lo que representaría una fuente sostenible de ingresos para la publicación académica a largo plazo en el futuro. Hay dos líneas de pensamiento que las universidades están explorando actualmente: un modelo de pago directo por publicación como una forma de financiar la edición de monografías, y un modelo ligeramente menos directo en el que hay un agente dentro del campus que asiste en el desarrollo de la edición y en la comercialización de los trabajos con las editoriales.

Con el apoyo de la Fundación Mellon, las universidades de Indiana, Michigan y Emory han caminado a través de un modelo en el que las instituciones patrocinarían y pagarían para publicar los trabajos de al menos algunas de las monografías que producen sus profesores. La esencia del modelo es la siguiente:

1. Las editoriales reclutan autores y revisan la calidad de sus publicaciones.

2. Las instituciones seleccionan a los autores para que participen en un modelo de pago por publicación; los autores podrían rechazar y buscar formas tradicionales de publicación.

3. Por un precio negociado que pagaría la institución del autor seleccionado, la editorial produce una publicación digital bien diseñada que conllevaría:

a. Depositarla en al menos un repositorio de preservación confiable con metadatos completos;

b. Hacerla disponible en línea bajo una licencia de Creative Commons;

c. Comercializarla a través de medios sociales, y

d. Presentarla para premios en su área de especialización.

4. Las editoriales también podrían vender obras derivadas a otros mercados (impresiones bajo demanda, o en a través de sitios como Amazon) o generar nuevos servicios de venta para generar ingresos adicionales.

Las tres instituciones consideraron que el modelo de pago por publicación era viable. Michigan y Emory están elaborando planes para redactar contratos modelo entre la universidad y el autor, el autor y la editorial, la universidad y la editorial.

La idea de un agente del campus y otros medios de apoyo institucional para la producción de libros digitales están siendo exploradas con el apoyo de Mellon en Brown University, y en las Universidades de Connecticut e Illinois en Urbana-Champaign. Estos experimentos prometen desafiar y competir con el proceso de adquisición del libro universitario, una de las actividades más costosas y opacas identificadas en el estudio de Ithaka.

LAS EDITORIALES

Paso ahora a la cuestión de la capacidad de las editoriales universitarias. Con la ayuda de subcontratistas, la mayoría ya son capaces de producir versiones de monografías impresas en formato eBook. Pero, ¿cómo están abordando las necesidades de los lectores digitales nativos en un entorno competitivo que, con el tiempo, reduce los costes? Para ayudar a responder esta pregunta, es necesario enumerar brevemente algunas de las actividades que se están llevando a cabo con el apoyo de la Fundación Mellon:

Michigan Publishing (con editoriales en Indiana, Minnesota, Northwestern y Pennsylvania State) está desarrollando una plataforma Hydra/Fedora para la difusión y preservación de monografías digitales y su contenido mediático asociado.

The University of Minnesota Press, en colaboración con City University of New York, está desarrollando herramientas y flujos de trabajo para la publicación de monografías académicas iterativas, en las que los trabajos siguen siendo dinámicos por medio de la interacción continua entre autor y lector.

The Stanford University Press y la Biblioteca de la Universidad de Stanford están desarrollando flujos de trabajo de revisión por pares, editorial, publicación y preservación para “trabajos académicos interactivos”; es decir, publicaciones digitales de gran formato que dependen de las características interactivas de la Web para vincular la investigación a las fuentes secundarias relacionadas, pruebas primarias de fuentes, visualizaciones y herramientas de software.

The New York University Libraries and Press están creando una interfaz de descubrimiento y lectura.

EL LECTOR

El lector es el elemento más importante de esta compleja mezcla. Toda la actividad ambiciosa y creativa que se ha descrito se ha originado principalmente en el lado del productor de la interacción autor-lectora-lector. El trabajo de investigación, las universidades, los colegios, y las editoriales son importantes sólo si se crea un mercado en el que los lectores encuentran y leen las obras de conocimiento que se producen. La pregunta más importante, que los investigadores de Humanidades se plantearon en su discusión fue: ¿Qué hace que un lector activo en la era digital? Aún queda mucho para dar una respuesta a esta pregunta. Tenemos mucho trabajo que hacer.