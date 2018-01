Estudio comparativo sobre el bloqueo, el filtrado y la eliminación de contenidos ilegales en Internet 

Comparative study on blocking, filtering and take-down of illegal internet content Estrasburgo, Council of Europe, 2017

En todos los Estados miembros del Consejo de Europa, tanto el bloqueo como la eliminación de material en línea se tratan con frecuencia de forma similar. Sin embargo, la existencia o la falta de un marco legislativo específicamente orientado a Internet, y las especificidades de los “modelos” regulatorios nacionales se traducen en diferentes prácticas y pueden ser un reto para los Estados interesados.

El Consejo de Europa encargó un estudio comparativo al Instituto Suizo de Derecho Comparado sobre el filtrado, bloqueo y eliminación de contenidos ilícitos en Internet en los 47 Estados miembros de la Organización. Este estudio describe y evalúa el marco jurídico, pero también la jurisprudencia y la práctica pertinente en este ámbito. Comprende un análisis comparativo -que es el tema de esta publicación- y los informes nacionales (disponibles en el sitio web: http://www.coe.int/freedomofexpression).