Cita y reutilización de datos de investigación : análisis del contenido de las publicaciones a texto completo.

Zhao, M., E. Yan, et al. “Data set mentions and citations: A content analysis of full-text publications.” Journal of the Association for Information Science and Technology vol. 69, n. 1 (2018). pp. 32-46. http://dx.doi.org/10.1002/asi.23919

Este estudio proporciona evidencias de menciones y citas de conjuntos de datos en múltiples disciplinas basadas en un análisis del contenido de 600 publicaciones en PLoS One. Se encuentra que las menciones y citas de los conjuntos de datos variaron enormemente entre disciplinas en términos de cómo se recolectaron, referenciaron y curaron los conjuntos de datos. Aunque la mayoría de los artículos proporcionaron libre acceso a los datos, en un número limitado de artículos se utilizaron formas normalizadas de atribución de datos, como los DOI y las citas de datos. Además, la reutilización de los datos tuvo lugar en menos del 30% de las publicaciones que utilizaron los datos, lo que sugiere que los investigadores todavía se inclinan a crear y utilizar sus propios conjuntos de datos, en lugar de reutilizar los datos previamente curados. Este documento proporciona una comprensión exhaustiva de cómo se utilizan los conjuntos de datos en la ciencia y ayuda a las instituciones y editores a elaborar políticas de datos útiles.