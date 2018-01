Teoría y práctica de la citación de datos de investigación

Silvello, G. “Theory and practice of data citation.” Journal of the Association for Information Science and Technology vol. 69, n. 1 (2018). pp. 6-20. http://dx.doi.org/10.1002/asi.23917

Las citas son la piedra angular de la propagación del conocimiento y el medio principal para evaluar la calidad de la investigación, así como para dirigir las inversiones en ciencia. La ciencia se está haciendo cada vez más “intensiva en datos”, donde se recogen y analizan grandes volúmenes de datos para descubrir patrones complejos mediante simulaciones y experimentos, y la mayoría de las obras científicas de referencia están siendo reemplazadas por conjuntos de datos curados en línea. Sin embargo, dado un conjunto de datos, no existe una forma cuantitativa, consistente y establecida de saber cómo se ha utilizado a lo largo del tiempo, quién contribuyó a su curación, qué resultados se han obtenido o qué valor tiene.

El desarrollo de una teoría y práctica de la citación de datos es fundamental para considerar los datos como objetos de investigación de primera clase con la misma relevancia y centralidad de los productos científicos tradicionales. Muchos trabajos en los últimos años han discutido la citación de datos desde diferentes puntos de vista: ilustrando por qué se necesita la citación de datos, definiendo los principios y esbozando recomendaciones para los sistemas de citación de datos, y proporcionando métodos computacionales para abordar temas específicos de la citación de datos. El panorama actual es polifacético y falta todavía una visión global que reúna diversos aspectos de este tema.