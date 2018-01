Haciendo + Aprendiendo en Museos y Bibliotecas: un marco para apoyar el aprendizaje en bibliotecas y los espacios de creación de museos.

Making + Learning In Museums And Libraries. [e-Book] Washington D. C:. Institute of Museum and Library Services, 2017.

Texto completo

Este informe presenta un marco para apoyar el aprendizaje en las bibliotecas y los espacios de creación de museos. El marco puede ayudar a guiar a los profesionales de museos y bibliotecas que son nuevos en el desarrollo de un espacio, y ayudar a los veteranos experimentados a reflexionar sobre el trabajo de sus creadores y, por lo tanto, a los profesionales de museos y bibliotecas.

Bibliotecas y museos de todo el mundo están implementando espacios y programas de fabricación. Estos espacios sirven como lugares de aprendizaje. Aquí se presenta un marco para guiar y desarrollar la capacidad de los profesionales de museos y bibliotecas para crear las condiciones para aprender a desenvolverse dentro y a través de las experiencias. El objetivo de Making+Learning es desarrollar la capacidad de las bibliotecas y los museos para crear y mantener espacios efectivos de creación y programas relacionados con el aprendizaje.