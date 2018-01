Declaración de Valores Compartidos sobre Preservación Digital.

Difusión pública 11 de diciembre de 2017

Texto completo

Publicado por representantes de Academic Preservation Trust (APTrust), Chronopolis, CLOCKSS, Coalition for Networked Information (CNI), Digital Preservation Network (DPN), DuraSpace, Educopia/MetaArchive Cooperative, Stanford University – LOCKSS, Texas Digital Library (TDL), Council of Prairie and Pacific University Libraries (COPPUL).

La preservación digital combina políticas, estrategias y acciones que garantizan el acceso a contenido digital a lo largo del tiempo. Cuando tiene éxito, la preservación digital da como resultado un registro acumulativo de la acción y la memoria humanas.

Somos un grupo de organizaciones colaboradoras unidas en nuestro compromiso de preservar el registro cultural, intelectual, científico y académico para la generación actual y futura. Creemos que la preservación debe ser sostenible, asequible, práctica y disponible para todos. Brindamos servicios para el patrimonio cultural, investigación y comunidades académicas y para todo tipo de eruditos.

La misión de nuestro trabajo compartido está enraizada en un conjunto de valores centrales. Estos valores centrales informan y dirigen nuestro trabajo colectivo:

Colaboración – trabajamos juntos y favorecemos las tecnologías abiertas, pero colaboraremos con cualquier organización, incluidos los proveedores comerciales, que compartan los valores establecidos en esta declaración.

Asequibilidad – nos esforzamos por brindar servicios asequibles.

Disponibilidad – ofrecemos una variedad de servicios para todos, independientemente del tamaño institucional o la capacidad técnica.

Inclusividad – nos esforzamos por promover y adoptar prácticas inclusivas en las asociaciones que formamos, las colecciones que conservamos y las organizaciones a las que prestamos servicios.

Diversidad – desarrollamos e implementamos una variedad de plataformas y tecnologías para crear una red heterogénea que abarca diversos entornos geográficos, técnicos e institucionales.

Portabilidad/Interoperabilidad – reconocemos que la preservación digital implica mover datos a través de los sistemas y el tiempo. Diseñamos y mantenemos nuestros servicios para maximizar la facilidad con la que transferimos estos datos.

Transparencia/intercambio de información – compartimos abiertamente información sobre costos y tecnologías. Como parte de la misión cultural de la preservación digital, todos nos beneficiamos aprendiendo de las experiencias de los demás, tanto buenas como malas.

Responsabilidad – somos responsables entre nosotros y con la comunidad en general por el empleo de prácticas comerciales éticas y transparentes.

Continuidad de gestión – colaboraremos para ayudar a identificar nuevas ubicaciones para contenido en riesgo cuando una de las funciones de gestión de nuestra organización no pueda continuar.

Abogacía – nuestro objetivo es inspirar a las partes interesadas en todos los niveles para que participen, inviertan y mantengan la preservación de nuestro patrimonio cultural colectivo y nuestro historial académico.

Empoderamiento – alentamos el desarrollo de capacidades en nuestros socios, miembros y la comunidad de preservación digital en general para mantener nuestro objetivo compartido.

Propósito de la Declaración de Valores Compartidos

Los valores y ética profesional son el núcleo de nuestro trabajo y guían nuestras prácticas.

Este Declaración logra lo siguiente:

Resume los principios éticos que reflejan nuestros valores fundamentales y establece un conjunto de estándares éticos específicos que deberían utilizarse para guiar nuestros esfuerzos.

Ayuda a identificar consideraciones relevantes cuando las obligaciones profesionales entran en conflicto o surgen incertidumbres éticas.

Proporciona estándares éticos a los cuales nuestra comunidad puede hacernos responsables.

Socializa a los nuevos practicantes en el campo a nuestra misión, valores, principios éticos y estándares éticos.

Además, la Declaración no especifica qué valores, principios y estándares son más importantes y deben superar a los demás en los casos en que entran en conflicto. Pueden existir diferencias razonables de opinión y de hecho existen entre nuestra comunidad. Trabajaremos juntos para resolver esos conflictos de forma que apoye y promueva nuestro objetivo común.

Nuestro trabajo y pensamiento evolucionan con el tiempo. Nos esforzaremos por incluir a partes interesadas de todo el mundo e invitamos a los interesados ​​a unirse a nosotros para trabajar juntos en la preservación del registro humano colectivo. Comuníquese con nuestro grupo en comdigpres@googlegroups.com para hacer preguntas y/o participar.