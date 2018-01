Tendencias sobre e-Readers para 2018: pantallas en color, grandes formatos, escuchar audiolibros y procesadores más rápidos

E-Reader Trends and Statistics for 2018. GoodEreader

A lo largo de los últimos cuatro años, la industria del e-reader ha mantenido un patrón conservador y ha habido poca innovación el las tecnologías concernientes a dispositivos de lectura digital de tinta electrónica (eReader). Todo esto cambió en 2017 con los os avances con pantallas frontales y el nuevo sistema LED que reduce la exposición a la luz azul. Amazon también aprovechó Audible y ahora es posible escuchar audiolibros en el Kindle Oasis 1, Kindle Oasis 2 y el Kindle de nivel básico. Los avances en el papel electrónico a color, procesadores y hardware garantizarán que el 2018 sea un año importante para la industria del e-reader.

Kobo compró los activos de Tolino a Deutsche Telekom. Kobo está diseñando y fabricando los futuros e-readers Tolino y ha prometido que ya no venderá dispositivos de la marca Kobo en Alemania. Kobo abrió una tienda de Audiobook basada en suscripciones en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y otros mercados importantes.

También Kobo abrió una tienda de Audiobook basada en suscripciones en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y otros mercados importantes, pagando una cuota mensual. Ahora mismo esto sólo está disponible en sus aplicaciones, pero parece ser que los futuros lectores de e-ink de Kobo tendrán Bluetooth y un nuevo reproductor de audiolibros.

Kobo también lanzó el Aura One Limited Edition con 32GB de almacenamiento y un nuevo motor de giro rápido de página que se habilita con la pantalla táctil. Si este nuevo modelo es un éxito, es muy probable que los futuros dispositivos Kobo tengan dos opciones de almacenamiento diferentes.

Bookeen obtuvo un acuerdo con Carrefour y está vendiendo un Nolim e-Reader en cientos de tiendas minoristas en Francia.

Comercialización de lectores electrónicos de pantalla grande. Se lanzó el modelo Remarkable de 10 pulgadas después de generar más de 15 millones de dólares en pre-pedido y las revisiones fueron favorables. Sony lanzó su segunda generación de papel digital, el DPT-RP1. Es un dispositivo de 13,3 pulgadas que está dirigido a los usuarios de empresa que trabajan con archivos PDF. Onyx también anunció tres nuevos e-readers de pantalla grande que tienen una pantalla táctil WACOM y una capa para trabajar con lápiz stylus. Los precios son un poco caros. De momento, sólo el Onyx Boox MAX PRO está disponible en el mercado, el resto saldrá a la venta en los próximos meses.

Barnes y Noble comercializará un nuevo e-reader, el Nook Glowlight 3. Este lector electrónico tiene un nuevo sistema de giro rápido de página que salta páginas al mantener pulsadas las teclas de giro de la página manual. Este modelo también tiene un nuevo sistema de iluminación muy cálido y algo naranja.

Amazon lanzó el Kindle Oasis 2, el primer e-reader que cuenta con una librería Audible Bookstore y un reproductor de audiolibros. Ahora es posible comprar audiolibros o escuchar los que ha comprado con una cuenta de Audible existente. Puede conectar auriculares inalámbricos o altavoces a través de Bluetooth. Amazon entonces actualizó el firmware en el Oasis 1 y Kindle de nivel de entrada e implementó las mismas características. En 2018 es probable que Paperwhite y Voyage también obtengan acceso a audiolibros.

Pocketbook lanzó nuevos dispositivos, y la compañía ha asegurado muchos nuevos socios minoristas en Asia. impulsando ese mercado en 2018.

Boyue continúa dominando el mercado chino con su relación con JD Reads, una de las librerías digitales más grandes.

E-Ink anunció un nuevo lector electrónico plegable de doble pantalla en SID Display week que se abre y cierra como un libro de verdad. La tecnología se ha perfeccionado durante el 2017 y el hardware/software debería estar finalizado en algún momento de este año. Busca un anuncio pronto.

El Amazon Kindle Oasis que salió en 2017 es el único e-reader que ha empleado el procesador de doble núcleo Freescale IMX7. Netronix y algunos otros proveedores de OEM han dicho que están probando IMX7 y que deberían tener unidades comerciales con etiqueta blanca disponibles a mediados de 2018.

E Ink Holdings y Japan Displays formaron una sociedad el año pasado y ambos han estado trabajando en una nueva pantalla de 600 PPI. Japan Display dice que las pantallas WXGA o Full HD son tan nítidas como las pantallas de los smartphones de gama alta.

Por fin tendremos lectores de tinta electrónica a todo color en 2018. Aunque ya en 2010 el dispositivo E-Ink Triton fue capaz de mostrar 4.096 colores, pero pocas compañías se arriesgaron a lanzar un e-reader comercialmente viable. El Hanvon color e-reader, Ectaco JetBook Color y PocketBook Color fueron los únicos modelos disponibles. En 2013 E-Ink lanzó Triton 2. Una de las grandes razones por las que esta tecnología nunca despegó fue debido a las bajas tasas de actualización, el hardware y los malos colores.

En 2018 podríamos finalmente ver algunos avances con e-paper a color. E-Ink desarrolló ACEP, que significa Advanced Color ePaper. Se anunció a principios de 2016 y cuenta con una pantalla reflectante a todo color de alta calidad. Por primera vez, una pantalla electroforética (EPD) puede producir a todo color en cada píxel sin el uso de una matriz de filtros de color. Puede mostrar más de 32.000 colores diferentes y tiene una resolución de 1600 x 2500 píxeles y 150 PPI.

ACeP logra una gama de colores completa, incluyendo los ocho colores primarios, usando sólo pigmentos de colores. La pantalla utiliza una sola capa de fluido electroforético, que se controla mediante voltajes compatibles con las placas base TFT comerciales. El fluido puede ser incorporado en microcápsulas o estructuras Microcup. La riqueza de los colores se logra al tener todos los pigmentos coloreados en cada elemento de la imagen (pixel). Esto elimina la atenuación de la luz, que puede ser bastante significativa. Al igual que el papel ePaper de tinta E normal, ACeP mantiene la legibilidad ultra-baja de potencia y similar al papel en todas las condiciones de iluminación.

Esta tecnología fue desarrollada originalmente para la señalización digital y la compañía han estado trabajando en integrarla con la tecnología E Ink Regal Waveform y los procesadores de Freescale. Esto es muy importante porque las vueltas de página tienen que ser rápidas y resolver cualquier problema parpadeo.

CLEARink es una nueva forma de e-paper que saldrá a la venta en 2018. Fue revelado correctamente en SID Display Week Los Angeles y presenta una mejor alternativa a los lectores basados en la pantalla E Ink. El prototipo que aún no ha entrado en producción tiene un importante potencial en el segmento de exhibición en color de baja potencia, a diferencia de Amazon Liquavista. La prometedora pantalla de e-paper está configurada para ser lanzada en dos variantes: La versión’ video’ está pensada para llevar la capacidad de vídeo (con una velocidad de refresco de más de 30 Hz) a este segmento que todavía no se ha hecho nunca en la pantalla de e-paper. También está la plataforma ‘biestable’ orientada a la visualización de contenidos para marketing y publicidad digital (como cartelería digital, etc.) y por supuesto para lectores electrónicos.

La producción en masa está programada para principios de 2018. Los clientes ya han pagado los derechos de licencia para construir el producto. El primer conjunto de aplicaciones específicas son eSchoolbooks, Wearables y otros dispositivos móviles.

Muchas empresas europeas han estado lanzando dispositivos e-ink para Android y tienen varias App Stores para descargar aplicaciones de ebook, juegos o contenido digital como revistas, manga y periódicos. Uno de los grandes problemas es que la gran mayoría de las aplicaciones Android tienen giros de página animados y no fueron diseñados para una pantalla de e-ink. Esto crea una experiencia desarticulada al usar aplicaciones populares como Kindle, Kobo, Nook o incluso Moon+ Reader.

Los audiolibros y los podcasts son dos cosas que se han crecido exponencialmente en los últimos años. Hay docenas de minoristas de audiolibros en los Estados Unidos y han comenzado a estar disponibles en e-Readers. En este momento el Kindle es la única línea de productos que tiene un reproductor de audiolibros, conectividad Bluetooth y una tienda online. En 2018, Kobo ofrecerá su propia solución de audiolibros en su línea de lectores electrónicos.

También las compañías que comercializan e-readers han adoptado pantallas grandes y esta tendencia continuará. Casi todo el mundo tiene unos cuantos dispositivos en su portafolio que se alejan de la tendencia de seis pulgadas y ofrecen una gama en tamaños de 6,8 a 10,3 pulgadas. Las empresas y los consumidores han demostrado que están dispuestos a gastar más dinero con un lector electrónico más grande.