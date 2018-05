¿Prefieres la pantalla pequeña o la pantalla grande?

Do you prefer small screen or large screen e-readers?

2018, May 21

¿Prefieres un lector de pantalla grande como el Kobo Aura One u Oasis, o de otra marca? O, ¿prefiere el estándar de seis pulgadas debido a su precio asequible y factor de portabilidad?

La industria de los e-readers ha estandarizado la pantalla de seis pulgadas y todas las empresas del mundo tienen algunos modelos de este tamaño. Esto incluye el Kindle Paperwhite, Barnes y Noble Nook Glowlight Plus y el próxima Clara HD. En el transcurso de los últimos seis años ha habido un movimiento para aumentar el tamaño de la pantalla. Amazon y Sony con el Kindle DX, Remarkable, Sony Digital Paper y otras compañías asumieron un gran riesgo al sacar al mercado un dispositivo que cuesta más, pero que tiene más espacio para dedicarlo a la lectura de libros o a tareas de productividad, como tomar notas o editar archivos PDF.

La pantalla de seis pulgadas es el estándar de facto de la industria de los e-readers. La compañía lanzó el Amazon DX en 2009 y lo actualizó unos años más tarde. Este dispositivo se vendía en grandes cantidades, pero no tenía pantalla táctil, sino que los usuarios tenían que navegar utilizando el teclado. Amazon tuvo un éxito masivo el año pasado cuando presentó el Kindle Oasis 2, su primer e-reader modernizado con una pantalla táctil más grande. Fue el primer e-reader con verdadera integración de Audible y tenía la capacidad de escuchar audiolibros a través de accesorios Bluetooth.

Barnes y Noble y Kobo entraron en el espacio de los e-readers en 2010 y se fijaron en los e-readers de seis pulgadas para competir contra Amazon y varias startups. B&N nunca ha divergido y ha lanzado una pantalla más grande, pero Kobo ha asumido más riesgos. Kobo lanzó un Mini e-reader de 5 pulgadas que demostró ser muy popular en ese momento y también el H20, que fue el primer e-reader impermeable. La compañía lanzó un e-reader de 7,8 pulgadas, el Kobo Aura One a finales de 2016 y fue el primer dispositivo con un sistema de préstamo de biblioteca Overdrive integrado en la librería.

En los últimos cuatro años, más empresas se han arriesgado con los lectores de pantalla grande y se han hecho un hueco en el mercado. Onyx, Sony y Remarkable desarrollaron pantallas de 10,3 a 13,3 pulgadas y no eran simples lectores de libros electrónicos, sino dispositivos profesionales que venían con un lápiz táctil. Todos ellos fueron facturados como reemplazo del papel y tenían la funcionalidad de dibujar, tomar notas o editar archivos PDF.

Sin emabrgo, la mayoría de los e-readers de pantalla grande del mercado no están dirigidos a consumidores ocasionales, sino a profesionales. Aún así, hay una demanda obvia de una pantalla más grande, es más fácil de leer y las fuentes son más grandes.

