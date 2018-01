Políticas de depósito legal en todo el mundo

Mandatory Deposit Laws in Selected Jurisdictions (2017 Update). The Law Library of Congress, Global Legal Research Center , 2017

Texto completo

Este informe contiene datos sobre 131 países, indicando si los libros publicados están sujetos a un requisito de depósito legal obligatorio a nivel nacional y, en caso afirmativo, cuántos ejemplares se requieren, dónde deben depositarse y si el depósito forma parte del sistema de derechos de autor. Se citan las referencias a la legislación de control de los depósitos obligatorios. En todas las jurisdicciones estudiadas, excepto trece el depósito legal es obligatorio. En algunas de estas trece jurisdicciones los depósitos son voluntarios, mientras que en otras no se ha podido encontrar información sobre las prácticas de depósito. Los asteriscos en la columna del sistema de copyright del informe indican que el requisito de depósito está contenido en la ley de copyright.