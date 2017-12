La industria del cómic en España en 2016 – Tebeosfera

Informe de la Asociación Cultural Tebeosfera sobre la industria española del cómic durante el año 2016.

Texto completo

Este informe se emite tras el análisis practicado sobre un volcado de datos producido el día 30 de marzo de 2017, partiendo de los datos recogidos en El gran catálogo, la base de datos de la cultura gráfica española que se gestiona en el sitio www.tebeosfera.com y que sigue siendo el referente más riguroso sobre las publicaciones de y con historietas y viñetas distribuidas en España, dado que se halla siempre en proceso de revisión y mejora por los documentalistas de la Asociación Cultural Tebeosfera. Los datos extraídos para el informe son refutables en todo momento porque pueden ser contrastados por otros investigadores o analistas cuando lo estimen oportuno utilizando para ello las opciones de nuestro buscador avanzado (https://www.tebeosfera.com/buscador-avanzado/), consultando la tabla Números, pudiendo discriminarse ahí por títulos, intervalos temporales, editores, autores y formatos.

Los datos que se analizan aquí hacen referencia a las publicaciones impresas con historieta ofrecidas por sus editores como novedad y distribuidas en el mercado español entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2016. Se contabilizan las revistas y libros que ofrecieron mayormente historieta a sus consumidores, no así las publicaciones impresas que contuvieron cómics aunque no fueron estrictamente tebeos (hemos considerado que solo son tebeos genuinos o auténticos los que ocupan con viñetas más de un 25% de su paginación) si bien se han catalogado igualmente para poder contrastar los datos estadísticos. De este modo, este trabajo estadístico solo tiene en cuenta los tebeos genuinos pero podemos tomar en consideración también el volumen de lanzamientos de impresos no destinados específicamente al circuito comercial del cómic, como algunas ediciones pertenecientes al ámbito del libro infantil o de los productos de

quiosco propiciados por éxitos cinematográficos o televisivos. Sin embargo, no entrarán en el recuento los casos de revistas o periódicos que ofrecieron alguna viñeta suelta o testimonial (en menos del 25% de su paginación), o que hibridaron ilustración con textos con cierto afán narrativo salvo que el editor los haya considerado cómics. Las antologías satíricas que recopilan tiras se admiten en este estudio pero no las que ofrecieron exclusivamente viñetas sueltas, que se estiman aparte en el presente informe. Tampoco contabilizamos las ediciones digitales de cómics por considerar que se trata de un mercado con canales de distribución distintos. Y, por último, los fanzines con distribución autogestionada y local no los contabilizamos salvo que se tenga constancia de que estas autoediciones fluyeron por el circuito comercial convencional.