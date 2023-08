Las campañas de prohibición de libros han cambiado la vida y la educación de los bibliotecarios, que ahora deben aprender a planificar su seguridad y a protegerse legalmente

Cooke, Nicole A. «How Book-Banning Campaigns Have Changed the Lives and Education of Librarians – They Now Need to Learn How to Plan for Safety and Legally Protect Themselves». The Conversation, 20 de julio de 2023.

La campaña para cuestionar, prohibir o censurar libros en Estados Unidos no sólo ha cambiado la vida de los bibliotecarios de todo el país. También está cambiando la forma en que se educa ahora a los bibliotecarios que acceden a la profesión. Como educadora de bibliotecarios, escucho las anécdotas, preguntas y preocupaciones de los trabajadores de las bibliotecas que están en primera línea de la lucha actual y no están seguros de cómo reaccionar o responder.

Las amenazas actuales que se ciernen sobre los bibliotecarios y los libros que ponen en circulación hacen necesario un cambio en el contenido de la formación de postgrado en biblioteconomía. Es evidente que los bibliotecarios necesitan conocer el contenido de los libros. Pero los educadores como yo sabemos ahora que tenemos que proporcionar a los estudiantes de posgrado información sobre cómo protegerse física y legalmente a sí mismos y a sus organizaciones.

Cuando enseñamos libertad intelectual, también enseñamos a los estudiantes a prepararse para las protestas y las reuniones polémicas de las juntas directivas. Cuando enseñamos a los profesionales de la información a seleccionar materiales para sus bibliotecas, hacemos hincapié en su necesidad de saber articular, por escrito, las razones para tener un determinado libro, película o material en su colección.

Creo que ahora nuestros estudiantes tienen que plantearse contratar un seguro de responsabilidad profesional por si les demandan por comprar un libro cuestionado. Y cuando enseñemos a planificar el tiempo de los cuentos, podemos combinarlo con estrategias para idear un plan de seguridad en caso de que se vean amenazados o reciban una amenaza de bomba a causa de su trabajo.