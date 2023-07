¿Qué son las comunidades creativas? Cómo las bibliotecas hacen que las comunidades sean más creativas

Programming Librarian. «Express Yourself: How Libraries Are Making Communities More Creative», 26 de junio de 2023. https://programminglibrarian.org/articles/express-yourself-how-libraries-are-making-communities-more-creative.

Las comunidades creativas son entornos dinámicos que fomentan las artes y alientan la participación activa en iniciativas creativas. Estas comunidades ofrecen a las personas la oportunidad de expresarse a través del arte, la música, la escritura y otras formas de creatividad. Además, pretenden ayudar a artistas y creativos a vivir de sus pasiones. Para que las carreras de los profesionales creativos sean sostenibles, una comunidad debe ofrecer recursos, redes de apoyo y plataformas para mostrar su trabajo, como exposiciones, actuaciones, festivales y actos culturales.

Ejemplo: Mantener la música en la Biblioteca del Condado de McCone. La Biblioteca del Condado George McCone Memorial presta servicio a la comunidad rural de Circle, Montana, y a los condados vecinos. En 2022, el profesor de música de la escuela local se jubiló, lo que dificultó encontrar un sustituto dispuesto a trasladarse a un pueblo pequeño y aislado. Para solucionarlo, la biblioteca buscó financiación a través de la iniciativa Libraries Transforming Communities de la American Library Association (ALA). Con una parte de la subvención, la biblioteca adquirió recursos relacionados con la música, como libros, DVD y partituras.

Además, la biblioteca organizó conversaciones abiertas con miembros de la comunidad para explorar formas de apoyar la educación musical a pesar de la ausencia de lecciones escolares formales. Una solución que surgió de estas conversaciones fue el concepto de «micro-lecciones». Este enfoque permitía a los miembros interesados de la comunidad apuntarse a compromisos a corto plazo, ofreciendo una o dos lecciones de música a los estudiantes. Además, la biblioteca amplió su colección de partituras gracias a las donaciones de la comunidad, garantizando que los estudiantes que participaban en las «micro-lecciones» tuvieran acceso a los materiales necesarios.

¿Cómo pueden las bibliotecas cultivar la creatividad en sus comunidades?

Crear comunidades creativas en las bibliotecas puede parecer una tarea de enormes proporciones, pero el ejemplo de la Biblioteca del Condado de McCone demuestra que es factible. He aquí algunas ideas de programación adicionales que pueden tener un impacto positivo: