La biblioteca como lugar para la comunidad y la co-creación

Rosan Bosch. «New Library Functions for Co-Creation and Community», 30 de enero de 2019. https://rosanbosch.com/en/approach/new-library-functions-co-creation-and-community.

Las bibliotecas deben ser lugares de encuentro para la comunidad llenas de energía y mentes activas. Los adultos pueden ampliar sus horizontes y socializar, mientras que los niños tienen un espacio para aprender de manera activa, jugar, correr y cantar, mientras exploran las maravillas de la literatura infantil.

Tradicionalmente, las bibliotecas han sido un lugar para la concentración donde se prohibían el ruido y las interrupciones. Pero en una sociedad digital – con tal accesibilidad de información y conocimiento – debemos repensar la relevancia de nuestros entornos públicos y crear bibliotecas que se adapten a las nuevas necesidades del siglo XXI.

El entorno físico debería reflejar la necesidad innata de las personas de interactuar socialmente, creando entornos de aprendizaje diferenciados donde los niños, adolescentes y adultos puedan encontrarse, colaborar y sumergirse en proyectos.

es importante crear espacios para la serendipia – el arte de hacer descubrimientos o hallazgos afortunados e inesperados, como lo describen Peter Van Andel en Anatomy of the unsought finding (en inglés, se traduce como Anatomía del hallazgo no buscado) y el investigador Lennart Björneborn, que considera la serendipia como esencial para facilitar la didáctica en las bibliotecas. Las bibliotecas deben ofrecer nuevas interfaces para el conocimiento, para que los usuarios puedan descubrir y aprender fácilmente con los recursos disponibles. Y fácilmente compartirlos con sus compañeros.

Las bibliotecas deben ser sinónimo de motivación y placer – el lugar adonde vas para ampliar tus horizontes.