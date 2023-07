¿Cómo construyen las bibliotecas comunidades informadas?: acceso y alfabetización informacional

Programming Librarian. «Access and Information Literacy: How Libraries Are Building Knowledgeable Communities», 20 de junio de 2023. https://programminglibrarian.org/articles/access-and-information-literacy-how-libraries-are-building-knowledgeable-communities.

Las bibliotecas de todo tipo están asumiendo nuevas funciones y responsabilidades. A través de sólidos programas, están en el centro de los esfuerzos de construcción de comunidades en todo Estados Unidos.

Como parte de National Impact of Library Public Programs Assessment (NILPPA, por sus siglas en inglés), Knology se reunió con asesores de todo el sector bibliotecario para discutir los impactos que las bibliotecas buscan tener en las comunidades a las que sirven. Durante estas discusiones, también generamos ideas sobre cómo rastrear estos impactos en diversos ámbitos de la vida comunitaria. De estas conversaciones surgieron dos ideas importantes:

Dominios de impacto

Áreas específicas en las que los programas de bibliotecas pueden marcar diferencias significativas en la vida de las personas. Definimos nueve de estos. Las bibliotecas pueden ayudar a crear: (1) comunidades conectadas; (2) comunidades conocedoras; (3) comunidades creativas; (4) comunidades comprometidas cívicamente; (5) comunidades saludables; (6) comunidades económicamente vitales; (7) comunidades acogedoras; (8) comunidades alegres; (9) comunidades solidarias.

Indicadores

Formas de medir el impacto real de la programación de bibliotecas. Estos indicadores nos permiten determinar si los programas están teniendo los efectos deseados.

¿Qué son las comunidades de conocimiento?

Consideramos que dos factores son esenciales para una comunidad conocedora; las bibliotecas han contribuido durante mucho tiempo en ambos aspectos. El primero es el acceso a información confiable sobre una amplia gama de temas, que es el corazón de las bibliotecas. Sin embargo, poner la información a disposición no es suficiente per se para que los miembros de la comunidad sean conocedores de los problemas que les afectan. La comunidad también necesita un alto nivel de alfabetización informacional: es decir, las habilidades de pensamiento crítico y las normas necesarias para identificar fuentes de información confiables y tomar decisiones basadas en evidencias. Ayudar a los usuarios a adquirir estas habilidades es un área en la que las bibliotecas de todo el mundo se han centrado cada vez más en los últimos años (consulte las referencias mencionadas a continuación para obtener más información al respecto).

Ejemplo: Data Navigators 2.0 en la Biblioteca Pública de Providence La información no se limita al texto. Las agencias gubernamentales locales, estatales y nacionales están proporcionando cada vez más acceso a conjuntos de datos sobre una amplia variedad de temas, desde salud pública hasta educación y economía. Estos datos pueden ayudar a las personas a comprender cómo las decisiones políticas afectan a su comunidad y revelar desigualdades, pero no sin análisis e interpretación.

Con este fin, la Biblioteca Pública de Providence ofrece cursos de 10 semanas para adultos y adolescentes sobre los conceptos básicos del análisis y visualización de datos, trabajando con conjuntos de datos cívicos. La biblioteca participa en la Iniciativa de Cursos Avanzados del Departamento de Educación de Rhode Island, lo que permite a los estudiantes de secundaria obtener créditos por participar en el programa para adolescentes. Mientras tanto, los adultos que completan su curso y desean profundizar en su aprendizaje o aplicarlo para ayudar a organizaciones sin fines de lucro locales pueden unirse al Rhode Island Tableau User Group, también alojado en la biblioteca. Al aprender a analizar los datos por sí mismos y traducirlos en visualizaciones, los participantes del programa informan no solo a sí mismos, sino también a la comunidad en general sobre los problemas que les afectan.

¿Cómo puede hacer que su comunidad esté mejor informada?

El programa de alfabetización informática de la Biblioteca Pública de Providence es posible gracias a la financiación de la formación del personal y las licencias de software, pero hay muchas formas en que las bibliotecas pueden contribuir al objetivo de conseguir comunidades bien informadas. Las bibliotecas ya ofrecen acceso a una amplia gama de información a través de sus colecciones, junto con acceso gratuito a Internet (y la ALA’s Office for Intellectual Freedom se ha comprometido a mantener estos recursos disponibles). La programación puede contribuir aún más. Por ejemplo:

Programas de alfabetización mediática (véanse los recursos de la ALA para empezar).

Clases de investigación con las bases de datos de la biblioteca.

Programas contra la censura, como la Semana de los Libros Prohibidos.

Oportunidades para el periodismo ciudadano

Pongámoslo en práctica

Nos interesa saber cómo cree que las bibliotecas pueden crear comunidades más informadas. ¿Cómo hacen los programas de su biblioteca para que su comunidad esté mejor informada? ¿Qué asociaciones tiene que le ayuden a alcanzar este objetivo? ¿Y de qué otra forma podrían las bibliotecas garantizar que sus comunidades tengan tanto acceso a la información como alfabetización informacional?

Háganos saber su opinión. Puedes hacer un comentario a continuación o enviar un correo electrónico a programminglibrarian@ala.org. Y para más información sobre este tema, consulta la bibliografía citada más abajo.