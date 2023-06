Perfil de los podcasts mejor valorados en EE.UU.

Atske, Sara. «A Profile of the Top-Ranked Podcasts in the U.S.» Pew Research Center’s Journalism Project (blog), 15 de junio de 2023.

En el ámbito de los medios digitales, los podcasts se han establecido rápidamente como una plataforma diversa y atractiva, que ofrece una amplia gama de contenidos sobre una gran variedad de temas. Aunque los podcasts son relativamente nuevos en comparación con otros medios como la televisión y los libros, no han tardado en acumular una amplia biblioteca de programas que responden tanto a intereses populares como de nicho.

Según un estudio reciente del Centro de Investigación Pew, que analizó 451 de los podcasts más populares de Estados Unidos, existe una notable diversidad de temas tratados. Curiosamente, ningún tema domina más de una cuarta parte de estos podcasts, lo que pone de relieve la amplia gama de opciones a disposición de los oyentes.

El tema más frecuente es la novela policiaca, que representa el 24% de los podcasts mejor clasificados. Esta popularidad puede atribuirse al éxito temprano de Serial, un podcast innovador que captó la atención del público. La política y el gobierno le siguen de cerca, con un 10% de los podcasts, mientras que el entretenimiento, la cultura pop y las artes constituyen el 9%, y la autoayuda y las relaciones abarcan el 8%.

Una quinta parte de estos podcasts -que son los que ocupan los primeros puestos en las listas de los mejores podcasts de Apple y Spotify en un periodo de seis meses en 2022- tratan varios temas. Muchos de estos podcasts son como programas de entrevistas, en los que el debate fluye entre temas.

Además, una parte notable (12%) de los podcasts más escuchados no entra en ninguna categoría predefinida. Entre ellos hay podcasts con historias radiofónicas ficticias o equipos dedicados al popular juego de rol Dragones y Mazmorras, lo que muestra el amplio espectro de contenidos disponibles para los oyentes.

La lista de los mejores podcasts refleja fielmente los intereses de los oyentes estadounidenses, según se desprende de una encuesta realizada en 2022 por el Pew Research Center. Del 49% de los adultos estadounidenses que declararon haber escuchado un podcast en el último año, el entretenimiento, la política, la historia y los crímenes reales surgieron como algunos de los temas más comunes hacia los que se inclinaron.

El panorama del podcasting en Estados Unidos es vibrante y diverso, con el crimen real como tema dominante. Sin embargo, los oyentes tienen muchas opciones entre las que elegir, con temas que van desde la política y el entretenimiento hasta la superación personal y los relatos no convencionales. A medida que la industria del podcast siga floreciendo, sin duda cautivará al público con su amplia y variada oferta.