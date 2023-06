Entender el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de competencias

Understanding the impact of artificial intelligence on skills development. European Union, 2021

Navegando por la era de la IA La era de la inteligencia artificial es joven en años pero avanzada en impacto. Los empleos de cualificación intermedia, tal y como los conocemos, están desapareciendo rápidamente a medida que sus tareas se automatizan sistemáticamente, y es cada vez más probable que las personas se encuentren con la tecnología de IA en su vida cotidiana. De hecho, el cincuenta por ciento de las organizaciones de todo el mundo afirman utilizar algún tipo de IA en sus operaciones.

Está claro que la IA tiene amplias implicaciones para toda la humanidad y, por tanto, para las instituciones de educación y formación que dotan a los alumnos de las habilidades necesarias para desenvolverse tanto en el trabajo como en la sociedad. Un amplio abanico de instituciones y otras partes interesadas se han enfrentado al reto a través de la investigación y de programas innovadores, allanando el camino para una mejor comprensión del potencial de la IA – y sus escollos.

Este documento sintetiza la investigación sobre las tendencias actuales, los programas, las políticas y los usos de la IA relacionados con la educación y formación técnica y profesional en seis continentes, abarcando contextos en desarrollo y desarrollados, como un recurso para las partes interesadas invertidas en el futuro de los trabajadores de nivel intermedio y la EFTP. Se invita a profesores, estudiantes, administradores, responsables políticos, ejecutores de programas y estudiantes permanentes a examinar las prácticas actuales, las oportunidades y los retos que plantea la IA, así como las recomendaciones para construir un sistema de educación y formación preparado para el futuro.