Perspectivas de los bibliotecarios universitarios sobre las habilidades y la formación para el apoyo a los datos de investigación en Canadá

Rod, Alisa B. «It Takes a Researcher to Know a Researcher: Academic Librarian Perspectives Regarding Skills and Training for Research Data Support in Canada». Evidence Based Library and Information Practice 18, n.o 2 (15 de junio de 2023): 44-58. https://doi.org/10.18438/eblip30297.

Este estudio empírico tiene como objetivo aportar pruebas cualitativas sobre las perspectivas de los bibliotecarios relacionados con los datos en relación con las habilidades necesarias, la educación y la formación para estas funciones en el contexto de las bibliotecas académicas canadienses. Un segundo objetivo de este estudio es comprender las perspectivas de los bibliotecarios relacionados con los datos en relación con el papel específico del MLIS en la prestación de formación y educación pertinentes. La definición de bibliotecario relacionado con datos en este estudio incluye a cualquier bibliotecario o profesional que tenga un título convencional relacionado con un campo de la biblioteconomía de datos (es decir, gestión de datos de investigación, servicios de datos, SIG, visualización de datos, ciencia de datos) o cualquier otro bibliotecario o profesional cuyas funciones incluyan la prestación de servicios relacionados con datos dentro de una institución académica.

El estudio emplea un enfoque cualitativo, incorporando pruebas empíricas en profundidad a través de 12 entrevistas semiestructuradas con bibliotecarios relacionados con los datos. El objetivo de las entrevistas es recopilar perspectivas de primera mano sobre las competencias necesarias para estos puestos y los medios por los que las personas adquieren y mantienen dichas competencias.

Las entrevistas arrojaron cuatro temas principales relacionados con las competencias esenciales para los puestos de bibliotecario especializado en datos. En primer lugar, los participantes destacaron la importancia de la experiencia en la realización de investigaciones originales. En segundo lugar, se destacó la competencia en codificación computacional y métodos cuantitativos como un conjunto de aptitudes cruciales. En tercer lugar, se reconoció la importancia de las competencias relacionadas con MLIS, como la comprensión de metadatos. Por último, se consideró valiosa la capacidad de aprender rápidamente nuevas habilidades en el trabajo. En general, este estudio sugiere que, si bien los conocimientos sobre metadatos, documentación y gestión de la información siguen siendo vitales para los bibliotecarios especializados en datos, los programas MLIS son cada vez menos competitivos en comparación con los programas de grado que ofrecen un mayor énfasis en la experiencia práctica de trabajo con diversos tipos de datos en un contexto de investigación, junto con la aplicación de diversos enfoques metodológicos.

A través de un análisis cualitativo en profundidad de los bibliotecarios relacionados con los datos en el contexto de las bibliotecas académicas canadienses, este estudio proporciona nuevas y valiosas perspectivas sobre la importancia percibida de llevar a cabo una investigación empírica original para tener éxito en estas funciones. Destaca la evolución del panorama de las habilidades requeridas y sugiere que los programas MLIS podrían beneficiarse de un mayor enfoque en la experiencia práctica con diferentes tipos de datos y metodologías de investigación para satisfacer mejor las necesidades de la biblioteconomía relacionada con datos en entornos académicos.