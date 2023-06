Kuykendall, By Kristal, y 05/30/23. «Turnitin: Of 38M Submissions Since April 4, 3.5% Had At Least 80% AI-Written Text -». Campus Technology. Accedido 2 de junio de 2023. https://campustechnology.com/articles/2023/05/turnitin-says-its-ai-detector-analyzed-38m-submissions-in-six-weeks.aspx.

Según Turnitin, el 3,5% de las consultas que pasaron por el detector de IA contenían más del 80% de texto escrito con IA, y algo menos de una décima parte de los envíos contenían al menos un 20% de texto escrito con IA.

De manera que en las primeras seis semanas de uso por parte de los educadores de la nueva función de detección de escritura por IA de Turnitin, ha llevado a la plataforma a ajustar el detector y a explicar mejor el significado y los índices de precisión de las puntuaciones de detección.

Las actualizaciones de la función de detección de IA inclyen:

Se ha añadido un asterisco a las puntuaciones inferiores al 20% : Ahora aparecerá un asterisco junto al indicador «puntuación» -o el porcentaje de un envío que se considera texto escrito con IA- cuando la puntuación sea inferior al 20%, ya que el análisis de los envíos hasta ahora muestra que los falsos positivos son mayores cuando el detector encuentra que menos del 20% de un documento está escrito con IA. El asterisco indica que la puntuación es menos fiable, según la entrada del blog.

: Ahora aparecerá un asterisco junto al indicador «puntuación» -o el porcentaje de un envío que se considera texto escrito con IA- cuando la puntuación sea inferior al 20%, ya que el análisis de los envíos hasta ahora muestra que los falsos positivos son mayores cuando el detector encuentra que menos del 20% de un documento está escrito con IA. El asterisco indica que la puntuación es menos fiable, según la entrada del blog. Aumento del número mínimo de palabras : El número mínimo de palabras necesario para que el detector de IA funcione se ha aumentado de 150 a 300, porque el detector es más preciso cuanto más largo es un envío, dijo Chechitelli. «Los resultados demuestran que nuestra precisión aumenta con un poco más de texto, y nuestro objetivo es centrarnos en los escritos largos. Es posible que con el tiempo modifiquemos este requisito de palabras mínimas basándonos en la evaluación continua de nuestro modelo.»

: El número mínimo de palabras necesario para que el detector de IA funcione se ha aumentado de 150 a 300, porque el detector es más preciso cuanto más largo es un envío, dijo Chechitelli. «Los resultados demuestran que nuestra precisión aumenta con un poco más de texto, y nuestro objetivo es centrarnos en los escritos largos. Es posible que con el tiempo modifiquemos este requisito de palabras mínimas basándonos en la evaluación continua de nuestro modelo.» Cambios en el análisis del detector de frases iniciales y finales: «También observamos una mayor incidencia de falsos positivos en las primeras o últimas frases de un documento», dijo Chechitelli. «Muchas veces, estas frases son la introducción o la conclusión en un documento. Como resultado, hemos cambiado la forma de agregar estas frases específicas para la detección con el fin de reducir los falsos positivos.»

Es importante señalar que la capacidad de Turnitin para detectar texto generado por IA se basa en sus algoritmos y bases de datos que comparan el texto enviado con las fuentes existentes para identificar posibles casos de plagio. Aunque Turnitin puede detectar casos en los que el texto generado por IA se ha copiado directamente de fuentes existentes, puede tener dificultades para identificar el plagio cuando el texto generado por IA es original y no procede de publicaciones existentes.

A medida que siga evolucionando el uso de la IA en la generación de texto, es posible que las herramientas de detección como Turnitin tengan que adaptarse y desarrollar nuevas técnicas para identificar y abordar eficazmente el plagio generado por IA. Las instituciones y organizaciones educativas también pueden necesitar establecer políticas y directrices específicas para abordar el uso de contenidos generados por IA y el plagio en entornos académicos.

Vale la pena mencionar que las cifras proporcionadas por Turnitin ponen de relieve la prevalencia del texto generado por IA, pero sería necesario realizar más análisis e investigaciones para comprender plenamente el impacto y las implicaciones del contenido generado por IA en el contexto de la integridad académica y la detección del plagio.