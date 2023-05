La inteligencia artificial y su impacto en el empleo: La clave para sobrevivir es adaptarse

News18. «Artificial Intelligence And Its Impact On Jobs: The Key To Survival Is To Adapt», 15 de mayo de 2023.

La inteligencia artificial está transformando el panorama laboral y que adaptarse a estos cambios es esencial. Si bien algunos trabajos pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial, se enfatiza que las habilidades humanas únicas seguirán siendo valiosas y que la educación y la adaptabilidad son clave para aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en el mundo laboral.

La Inteligencia Artificial (IA) ha irrumpido en el mundo como una tormenta, transformando sectores y profesiones. Imagínate un escenario en el que eres un ingeniero que desarrolla software para operaciones de almacén. Encontrarás cómo los robots de las fábricas están sustituyendo a los trabajadores humanos, que temen perder su empleo, y te pedirán tu opinión. La cruda verdad que tienes que decirles es que los robots pronto sustituirán sus puestos de trabajo y que el cambio de la automatización humana a la automatización de las máquinas ya ha comenzado. ¿Qué hay detrás de esta tendencia imparable? Es la IA, el cerebro de los robots.

Hay una preocupación similar entre muchas personas por su seguridad laboral, y tienen una buena razón. Hay muchos informes sobre despidos y automatización por herramientas de IA: un informe de Goldman Sachs predice que hasta 300 millones de empleos a tiempo completo en todo el mundo podrían verse afectados por la nueva ola de IA que incluye plataformas como ChatGPT. El principal detonante de este reciente auge de la IA es la IA generativa, especialmente los grandes modelos lingüísticos (LLM) que pueden realizar tareas basadas en comandos conversacionales y actuar como ayudantes personales, ayudándonos a escribir software, redactar correos electrónicos y resumir textos.

Las capacidades creativas de los modelos multimodales de IA Generativa, que trabajan con múltiples modalidades como texto, imágenes y vídeos, también son fascinantes. Desde la creación de arte digital a la carta hasta ayudar a un arquitecto con sugerencias de planos en 3D generados automáticamente, las posibilidades son infinitas. Por eso es tan importante hablar de la IA y de sus posibles efectos en el mercado laboral.

La IA está afectando a distintos empleos y regiones de maneras diferentes. Mientras que algunos empleos están en peligro debido a la aparición de la IA, sobre todo los que pueden automatizarse, otros que requieren pensamiento crítico y capacidad de gestión están a salvo por el momento. Por ejemplo, los empleos en la industria manufacturera, el transporte y la atención al cliente corren peligro a medida que la IA es cada vez más capaz de realizar estas tareas.

Ámbitos como la abogacía, la medicina y la educación requieren un juicio y una experiencia humanos que no pueden reproducirse fácilmente con herramientas de IA, aunque estas herramientas pueden ayudar a los expertos en su trabajo. Además, el auge de la IA creará nuevos puestos de trabajo en el desarrollo y la gestión de la IA. Con la creciente integración de la IA en nuestra vida cotidiana, habrá una necesidad cada vez mayor de expertos que puedan desarrollar y gestionar estos sistemas. Además, también habrá oportunidades laborales para el trabajo colaborativo entre humanos e IA, como con los cobots, o robots colaborativos, un tipo de robot diseñado para trabajar junto a humanos en un espacio de trabajo compartido.

Algunos procesos empresariales que han avanzado mucho en la adopción de la IA son la investigación y el desarrollo, la atención al cliente, el marketing y la publicidad. Sin embargo, muchos otros procesos aún se encuentran en las primeras fases de adopción, como los recursos humanos, las ventas y el área jurídica. A medida que avance la adopción de la IA, tendrá un impacto significativo en el mercado laboral, ya que cada vez más tareas se automatizarán o aumentarán gracias a la IA.

La IA es una habilidad muy solicitada en el siglo XXI, pero encontrar talentos cualificados en este campo es todo un reto. Los profesionales de la IA necesitan una base sólida en matemáticas, programación y conocimientos especializados. Un artículo de Forbes sostiene que la escasez de talentos en IA es un problema, debido a la falta de inversión en programas de educación y formación en IA. Para superar este reto, los trabajadores y los empresarios necesitan adquirir nuevas habilidades y competencias que sean relevantes para la era de la IA, como la alfabetización en datos, la alfabetización digital, la programación, el pensamiento crítico y la inteligencia emocional, como sugiere un informe del Boston Consulting Group.

En todo el mundo se han emprendido numerosas iniciativas para impartir conocimientos de IA a personas de distintas edades y perfiles profesionales. Estas iniciativas incluyen la creación de nuevos planes de estudios en institutos de enseñanza superior centrados en la ciencia de datos y la IA y la oferta de recursos en línea que permiten un aprendizaje cómodo y a ritmo propio de la IA. Además, los profesionales en activo también están realizando cursos de formación en IA para prepararse para carreras o transiciones laborales relacionadas con la IA.

Sin embargo, también es esencial introducir la educación en IA en la escuela primaria o secundaria para ayudar a los estudiantes a desarrollar un interés temprano y aptitud para la IA y equiparlos para la futura fuerza de trabajo. En la India, la New Education Policy 2020 reconoce la importancia de la inteligencia artificial e integra la educación en IA a todos los niveles. Los escolares aprenderán habilidades cruciales como alfabetización digital, codificación y pensamiento computacional a través de asignaturas contemporáneas como Inteligencia Artificial y Design Thinking.

Estos esfuerzos e iniciativas pueden ayudarnos a salvar la brecha entre la oferta y la demanda de talento en IA y a crear una mano de obra más inclusiva y diversa que pueda aprovechar el potencial de la IA en beneficio de la sociedad.