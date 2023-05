Un informe de Goldman Sachs predice que 300 millones de empleos se perderán o degradarán debido a la inteligencia artificial

Briggs; Kodnani. The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth Goldman Sachs, 2023

Goldman Sachs ha predicho que se perderán o degradarán alrededor de 300 millones de empleos debido a la implementación de la inteligencia artificial en diversos sectores. Se menciona que esta tecnología tiene el potencial de automatizar tareas y procesos que antes eran realizados por trabajadores humanos.

El informe destaca que si bien la inteligencia artificial puede aumentar la productividad y eficiencia en muchas industrias, también plantea desafíos significativos en términos de pérdida de empleo y cambios en la naturaleza del trabajo. Se menciona que los trabajos más susceptibles a la automatización son aquellos que involucran tareas repetitivas y rutinarias. La IA podría automatizar el 18% del trabajo en todo el mundo, con mayores efectos en los mercados desarrollados que en los emergentes. También creen que la IA podría sustituir el 7% de los puestos de trabajo en EE.UU.

Analizando bases de datos que detallan el contenido de las tareas de más de 900 ocupaciones, Se estima que aproximadamente dos tercios de las ocupaciones estadounidenses están expuestas a cierto grado de automatización por la IA. Además, de esas ocupaciones más expuestas, entre una cuarta parte y la mitad de la carga de trabajo podría ser sustituida. Pero no todo ese trabajo automatizado se traducirá en despidos, según el informe. «Aunque es probable que el impacto de la IA en el mercado laboral sea significativa, la mayoría de los empleos e industrias están sólo parcialmente expuestos a la automatización y, por tanto, es más probable que la IA los complemente en lugar de sustituirlos», escriben los autores. Hay que tener en cuenta que los puestos de trabajo desplazados por la automatización se han compensado históricamente con la creación de otros nuevos, y la aparición de nuevas ocupaciones tras las innovaciones tecnológicas representa la gran mayoría del crecimiento del empleo a largo plazo, según el informe.

Pues, aunque algunos empleos sean reemplazados por la inteligencia artificial, también se crearán nuevas oportunidades laborales. Se mencionan áreas como la inteligencia artificial en sí misma, el desarrollo de tecnologías relacionadas y la necesidad de habilidades humanas complementarias como la creatividad, la empatía y la toma de decisiones éticas.

Se concluye que la transición hacia una mayor adopción de la inteligencia artificial en el mercado laboral requerirá medidas y políticas adecuadas para apoyar a los trabajadores afectados. También se tienen en cuenta propuestas como el reentrenamiento y la reconversión laboral, así como la necesidad de una educación sólida en habilidades relevantes para el futuro.