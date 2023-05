Breve historia de la obstrucción de la industria editorial a la misión de las bibliotecas

Courtney, Kyle K. and Juliya Ziskina. 2023. «The Publisher Playbook: A Brief History of the Publishing Industry’s Obstruction of the Library Mission.» Pre-print.

Texto completo

Las bibliotecas han desarrollado continuamente su capacidad para proporcionar acceso a las colecciones de forma innovadora. Sin embargo, muchos de estos avances en materia de acceso no se lograron sin superar serias resistencias y obstrucciones por parte de los titulares de derechos y de la industria editorial. La lucha por mantener la misión de la biblioteca basada en el acceso y servir al interés público comenzó a finales del siglo XIX y continúa en la actualidad. Llamamos a estas tácticas el «libro de jugadas de los editores». Las bibliotecas y sus lectores se han enzarzado habitualmente en largas batallas para defender la capacidad de las bibliotecas de cumplir su misión y servir al bien público.

Lo que sigue es un breve repaso de las veces y los métodos en que los editores y los intereses de los titulares de derechos han intentado obstaculizar la misión de las bibliotecas. Este patrón de conducta, tal y como se refleja en los litigios en curso sobre el préstamo digital controlado, no es inesperado y contradice un libro de jugadas histórico por parte de los editores y los titulares de derechos para maximizar sus propios beneficios y el control sobre las necesidades de información del público. Afortunadamente, como se señala en este documento, el Congreso y los tribunales han respaldado históricamente los intentos de las bibliotecas de ampliar el acceso a la información en beneficio del público.

Las bibliotecas se apresuran a adoptar nuevas formas de proporcionar a sus usuarios un mayor acceso al conocimiento. Los editores reaccionan obstruyendo los esfuerzos de las bibliotecas. Los tribunales, el Congreso, y a veces ambos, defienden sistemáticamente a las bibliotecas y reconocen repetidamente que sus prácticas benefician al público a pesar de las objeciones de los editores. Como resultado, las innovaciones de las bibliotecas que amplían el acceso -desde desde la fotocopia hasta la digitalización- se han convertido en algo habitual. Desde la política pública que animó el préstamo en el siglo XIX, hasta la aplicación del Tratado de Marrakech en 2019, el patrón ha persistido. El Préstamo Digital Controlado (CDL) debería ser el siguiente capítulo de la defensa de la innovación que amplía el acceso.