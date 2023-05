Nuevos textos manuscritos de Maimónides descubiertos en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge

Roberts, Stuart. «New, Handwritten Maimonides Texts Discovered at Cambridge University Library». University of Cambridge, 11 de mayo de 2023. https://www.cam.ac.uk/stories/maimonides-fragments-discovered.

Un investigador visitante en Cambridge ha hallado pruebas desconocidas hasta ahora de que el legendario filósofo judío escribía en un dialecto romance en fragmentos de manuscritos del siglo XII.

Un trozo de papel de 900 años de antigüedad -que forma parte de la colección Cairo Genizah de Cambridge, compuesta por más de 200.000 fragmentos de escritos que relatan la vida durante más de 1.000 años en Egipto y Oriente Próximo- ha sido identificado como el manuscrito del legendario filósofo judío Moisés Maimónides.

La colección Genizah es uno de los mayores tesoros de las colecciones de categoría mundial de la Biblioteca de la Universidad de Cambridge.

Entre los siglos IX y XIX, la comunidad judía de Fustat (El Cairo Antiguo) depositó más de 200.000 escritos no deseados en un almacén construido a tal efecto en la sinagoga Ben Ezra.

Este almacén sagrado se llamaba Genizah. Una Genizah era un lugar seguro para guardar cualquier texto viejo o inservible que, por contener el nombre de Dios, se consideraba demasiado sagrado para tirarlo sin más.