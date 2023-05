La Biblioteca Pública de Queens crea un servicio de interpretación telefónica en directo y a la carta en más de 240 idiomas en todas sus sedes.

Queens Public Library Adds On-Demand, Live Phone Interpretation Service In 240+ Languages At Every Location

Press Release | December 05, 2022

La Biblioteca Pública de Queens añade un servicio de interpretación telefónica en directo y a la carta en más de 240 idiomas en todas sus sedes. LanguageLine permite a los hablantes de diferentes idiomas comunicarse con la ayuda de un intérprete, lo que garantiza un mayor acceso a sus colecciones, programas y servicios en el área étnica y culturalmente más diversa del país.

En la Biblioteca Pública de Queens, «todos son bienvenidos» es algo más que palabras. Según el Censo de 2020, la mitad de la población de Queens nació fuera de los Estados Unidos y más del 28% de la población del distrito tiene un dominio limitado del inglés. Estos residentes suelen ser los que más ayuda adicional necesitan, ya que intentan construir una nueva vida en los EE. UU. mientras navegan por los complejos sistemas de vivienda, educación, asistencia sanitaria, empleo y mucho más.

A partir de ahora, los habitantes de este barrio del mundo podrán superar rápidamente la barrera del idioma en la biblioteca gracias a un servicio de traducción en directo y a la carta.

En todos los locales de QPL, los mostradores de referencia o circulación disponen ahora de un teléfono con dos auriculares. Tras identificar su idioma en una tabla, los clientes pueden comunicarse a tres bandas con el personal de la biblioteca y un intérprete. «Introducimos un par de números y enseguida tenemos un traductor que puede hacer de intérprete entre el cliente y nosotros», explica Buron.

Aunque el variado personal de la biblioteca ya es multilingüe, el programa facilita aún más la comunicación, ya que ofrece más de 240 idiomas, desde el swahili hasta el mongol. Disponible en varias sucursales de la Biblioteca Pública de Queens, incluida la de Flushing, la más concurrida de Estados Unidos, el servicio telefónico facilita mucho más que la búsqueda de un libro.

Para muchos recién llegados a Estados Unidos, la biblioteca es una de las primeras paradas, un centro con recursos para navegar por los complejos sistemas de vivienda, asistencia sanitaria y otros.

«Pueden ser clases. Solicitudes de empleo. Puede ser encontrar la escuela más cercana para sus hijos», explica Buron.

La diversidad es el orgullo de Queens, donde casi la mitad de sus más de 2 millones de habitantes nacieron fuera de Estados Unidos. Alrededor del 28% de los residentes tienen un dominio limitado del inglés, dice Buron.

«De entrada, alguien que podría estar en desventaja fuera de nuestras puertas no lo está cuando entra», afirma Buron.