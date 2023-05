Las universidades se preparan para el impacto del ChatGPT durante la temporada de exámenes de verano

Dodd, E. (2023, abril 30). Universities bracing for impact of ChatGPT during summer exam season. Buzz.Ie. https://www.buzz.ie/news/irish-news/university-exams-essays-chatgpt-ai-29815691

El final de las clases suele marcar el comienzo de los exámenes de fin de curso y este año, con los recientes avances en los chatbots de inteligencia artificial a disposición del público, está generando tensión tanto entre los educadores tanto entre los estudiantes.

El sofisticado programa de IA puede generar respuestas escritas completas y matizadas a preguntas, incluidas redacciones, cartas de presentación e informes. ChatGPT puede incluso escribir en un estilo que imita a escritores famosos, desde poetas a periodistas. No es el único robot de inteligencia artificial que existe. Google y Microsoft han lanzado competidores, pero éste es el más conocido.

Buzz Ciara Bracken-Roche, profesora adjunta de la facultad de Derecho y Criminología de la Universidad de Maynooth. afirma «Me llama la atención la rapidez con la que los estudiantes han empezado a utilizarla», añade.

Bracken-Roche añadió que los sistemas de IA como ChatGPT no son del todo malos para la educación e incluso podrían utilizarse como herramienta de enseñanza si, por ejemplo, se pudieran utilizar para escribir cinco frases de ejemplo con una estructura gramatical determinada. «Pero cuando hay otros estudiantes que lo utilizan para escribir sus redacciones, resulta un poco problemático», explica.

Es comprensible que los estudiantes se sientan tentados a utilizar esta herramienta, sobre todo si tienen que entregar varias redacciones en el plazo de una semana. Sin embargo, Bracken-Roche afirma que donde hay tecnología, hay contra-tecnología. «Todos nuestros sistemas contra el plagio ya tienen un detector de ChatGPT. Así que los estudiantes se darán cuenta».

Sin embargo, las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT son cada vez más sofisticadas. «Creo que sólo vamos a ver más dilemas en torno a este tipo de cosas. Y a medida que estas tecnologías se desarrollen en la vida real», afirma Bracken-Roche.