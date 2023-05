ALGUIEN ME HABLA DE UNA BIBLIOTECA

para Agustín Ramos Guerreira

Alguien me habla de una biblioteca

que ya está proyectada. El arquitecto

es portugués y minucioso. Un cubo

abierto por un lado, los cristales

solares. Geometría en los espacios

donde algún día estudiaré con todos

estos ascetas y estos animales

fabulosos. Los paños están lejos

en otro mundo. Hay sensualidad

en el contrato: el arquitecto quiere

diseñar él los muebles, las taquillas,

hasta el último útil. Armonía,

cuánto cuidado para no romperte.

Cuánta belleza en lo que no está hecho,

en lo que todavía puede hacerse

bien. Cada obra de arte concebida

con tanta precisión es una forma

de humildad y optimismo. Hacia ella va

mi difusa esperanza cosmológica

esta mañana, en este bar ruidoso.

Alguien me habla de una biblioteca

y yo siento el placer de las cosas futuras.

‘Juan Antonio González Iglesias