La biblioteca emocional: las personas más alfabetizadas suelen tener más estabilidad social y mejores oportunidades en la vida.

Hunn L, Fisher P, Teague B (2023) Literacy and Mental Health Across the Globe: A Systematic Review. Journal of Mental Health and Social Inclusion [E-print]

Las bibliotecas y las escuelas saben desde hace tiempo que los bajos niveles de alfabetización frenan a una persona a lo largo de su vida, y por eso el acceso a la alfabetización y el aprendizaje es tan vital para una sociedad sana.

Según un estudio publicado en la revista Mental Health and Social Inclusion, investigadores de la Universidad de East Anglia (Reino Unido) descubrieron que las personas más alfabetizadas suelen tener mejores resultados sociales en términos de salud mental y física, empleo, estabilidad financiera y seguridad alimentaria y de vivienda.

La investigación reunió datos de 19 estudios de nueve países diferentes en los que participaron casi dos millones de personas, y se considera la primera aproximación al panorama mundial de la salud mental y la alfabetización.

Aquí, en la Biblioteca Pública de Airdrie (APL), comprendemos desde hace mucho tiempo la relación que existe entre la alfabetización y unas mejores oportunidades en la vida.

Enseñar a leer y escribir a una edad temprana mejora la capacidad del niño para comprender lo que lee y expresar lo que siente. Estas dos habilidades son fundamentales, porque si no podemos expresar lo que sentimos, las investigaciones demuestran que esto puede conducir a sentimientos de impotencia y soledad, que pueden provocar ansiedad y depresión.

Leer a los niños también conecta al lector con el niño. Enseña compasión al ofrecer al niño una ventana a las experiencias y sentimientos de los personajes de la historia.

En cierto modo, leer es como acceder a una biblioteca emocional.

A través de la lectura, encontrará colecciones de alegría, rabia, vergüenza, pena… todas las múltiples caras de la experiencia humana. Con cada colección emocional que explores, tu hijo aprenderá más sobre sí mismo y sobre los demás, y estará mejor preparado para gestionar los altibajos de la vida.

Aunque el estudio no pudo concluir definitivamente que una alfabetización deficiente cause una salud mental deficiente, los datos mostraron una fuerte asociación entre ellas en los países que tienen tasas de alfabetización elevadas y los que no.