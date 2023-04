Snider, G. I Will Judge You by Your Bookshelf. Abrams ComicArts, 2020

No es ningún secreto que se nos juzga por nuestras estanterías. Aprendemos a leer a una edad temprana y, con el paso de los años, algunos nos deshacemos de nuestros viejos libros por otros nuevos. Pero, además, algunos nos rodeamos de libros, reacios a dejarlos marchar. Los coleccionamos, decoramos con ellos, los amontonamos, los atesoramos, nos inspiramos en ellos y los tratamos casi como objetos sagrados.

En esta desenfadada colección de cómics de una y dos páginas, el escritor y artista Grant Snider explora la pasión por los libros en todas sus formas, así como el amor por la escritura y la lectura, a partir de los queridos cómics literarios que aparecen en su sitio web, Incidental Comics. Sus palabras y su arte tocarán la fibra sensible de cualquiera que tenga que mover libros cuando tiene invitados en casa o que no pueda dejar la taza de café en la mesita porque está cubierta de novelas, historia, memorias, clásicos y autoayuda. Snider escribe:

«Lo confieso:

Soy un enamorado de los libros.

Leo en situaciones sociales.

Utilizo cualquier cosa como marcapáginas.

Confundo la ficción con la realidad.

Me buscan por multas impagadas de la biblioteca.

Robo libros a mis hijos.

Me gusta el realismo con un poco de magia.

Me gusta oler libros viejos».

Con un llamativo envoltorio que incluye una cubierta troquelada, Te juzgaré por tu estantería es una novela gráfica a todo color que celebra los libros, los autores y la lectura, y el regalo perfecto para cualquier amante de los libros, joven o mayor.

Grant Snider es ortodoncista de día y dibujante de noche. Sus cómics han aparecido en el Kansas City Star, el New York Times y The New Yorker, así como en la antología The Best American Comics 2013. Vive en Wichita, Kansas, con su mujer y sus cuatro hijos. Visítelo en línea en incidentalcomics.com.