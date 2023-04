Cómo utilizar ChatGPT para resumir un libro o un artículo

How to use ChatGPT to summarize a book or article. (2023, abril 11). Digital Trends. https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-use-chatgpt-to-summarize-a-book-or-article/

ChatGPT, el chatbot de inteligencia artificial de OpenAI, parece capaz de hacer muchas cosas. Puedes hacer que te explique conceptos complejos en términos sencillos, pedirle una receta de cóctel o incluso que escriba fórmulas de Excel para tus hojas de cálculo.

En esta guía, se dan advertencias sobre el uso de ChatGPT para resumir artículos y libros. Y también se muestra exactamente cómo hacer que ChatGPT los resuma por ti, en unos pocos pasos rápidos.

ChatGPT puede resumir libros y artículos, pero existen notables limitaciones en su capacidad para hacerlo. Por un lado, puede generar resúmenes u otras respuestas que contengan errores factuales. De hecho, ChatGPT lo admite en su propia interfaz: En la pantalla Nuevo chat del chatbot de IA aparece la frase «Puede generar ocasionalmente información incorrecta» como una de sus limitaciones. Así que hay que tener cuidado con tratar las respuestas de ChatGPT como verdades absolutas. Y tendrás que hacer algunas comprobaciones por tu cuenta para confirmar que sus respuestas son correctas.

¿Otro problema? ChatGPT también tiene un extraño límite específico en sus conocimientos: Tiene lo que llama un «límite de conocimiento» en el que sabe muy poco sobre el mundo después de septiembre de 2021. Así que si le pides un resumen de un libro que se publicó después de septiembre de 2021, es probable que ChatGPT sea incapaz de proporcionar ese resumen y en su lugar ofrezca una respuesta limitada como la de la captura de pantalla de abajo.

En la conversación con ChatGPT, pedimos a ChatGPT que proporcionara un resumen del libro del Príncipe Harry Spare, que se publicó el 10 de enero de 2023. En respuesta, ChatGPT se refirió a su límite de conocimiento y dijo que el libro no existe. A continuación, pasó a recomendar otro libro del príncipe Harry, que en realidad no existe, al menos no como libro. ChatGPT intentó recomendar The Me You Can’t See: A Memoir como un libro que fue publicado en 2021, pero hasta donde sabemos, tal libro no existe, aunque hay una serie documental con un nombre similar que involucra al Príncipe Harry y Oprah Winfrey que fue lanzada en 2021.

Cómo utilizar ChatGPT para resumir un artículo

Usar ChatGPT para resumir un artículo de noticias es bastante fácil, y parece incluso más sencillo que pedirle al chatbot de IA un resumen de un libro. Esto es especialmente cierto si tienes un enlace a un artículo de noticias en línea. En los pasos siguientes, te mostraremos cómo hacerlo.

Paso 1: Abre el navegador web en tu PC y navega hasta el artículo que quieres resumir. Una vez que aparezca el artículo, copia su URL (el enlace del artículo) desde la barra de direcciones de la parte superior del navegador (para ello, resalta la URL y pulsa CTRL + C en el teclado).

Paso 2: Una vez copiada la URL en tu portapapeles, abre otra pestaña en tu navegador y ve a la página web de ChatGPT. A continuación, inicie sesión en su cuenta OpenAI.

Paso 3: En la pantalla Nuevo chat, seleccione el cuadro de texto Enviar un mensaje… en la parte inferior de la pantalla y escribe tu mensaje a ChatGPT solicitando un resumen del artículo elegido. En su mensaje, asegúrate de incluir la URL del artículo que copiaste anteriormente (para ello, tendrá que pegar la URL en el cuadro de texto seleccionando el cuadro de texto y pulsando CTRL + V en el teclado). Escribiendo el siguiente mensaje a ChatGPT:

«Por favor, resuma este artículo: https://www.digitaltrends.com/computing/chatgpt-is-getting-internet-access-with-plugins/» (Ver imagen)

Cuando hayas terminado de redactar el mensaje para ChatGPT, pulsa la tecla Intro de tu teclado para enviarlo.

Paso 4: Una vez que hayas enviado tu solicitud a ChatGPT, sólo tardará unos segundos en responderte con el resumen del artículo que has elegido.

No olvides, que aunque ChatGPT normalmente puede proporcionarte un resumen de un artículo, eso no significa automáticamente que los resúmenes que produce sean siempre totalmente exactos. ChatGPT puede cometer errores, y a veces los comete. En consecuencia, te recomendamos encarecidamente que leas el artículo o los artículos en cuestión, para que puedas comprobar por sí mismo si ChatGPT te ha proporcionado un resumen preciso o no.