ChatGPT e Inteligencia Artificial en la enseñanza superior : guía de inicio rápido

Emma Sabzalieva and Arianna Valentini. ChatGPT and Artificial Intelligence in higher education | Quick start guide. Unesco, 2023

Texto completo

Esta Guía de inicio rápido presenta ChatGPT, una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) que ha arrasado en todo el mundo, alcanzando los 100 millones de usuarios sólo dos meses después de su lanzamiento. Se ofrece una visión general del funcionamiento de ChatGPT y explica cómo puede utilizarse en la enseñanza superior. La Guía de inicio rápido plantea algunos de los principales retos e implicaciones éticas de la IA en la enseñanza superior y ofrece medidas prácticas que las instituciones de enseñanza superior pueden adoptar.

La Inteligencia Artificial (IA) es un campo en rápido desarrollo. Además de los cambios dinámicos en la tecnología, las implicaciones éticas de ChatGPT y otras formas de IA también avanzan rápidamente. Se recomienda a los lectores que consulten constantemente fuentes fiables para conocer las últimas noticias y actualizaciones.