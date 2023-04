Se expone en París el libro impreso más antiguo del mundo, publicado unos 78 años antes de que Johannes Gutenberg produjera su famosa Biblia

El miércoles se expuso en París, por primera vez en 50 años, la obra más antigua que se conoce impresa en una prensa mecánica: un libro coreano que precede en varias décadas al primer ejemplar europeo.

El «Jikji», una colección de enseñanzas budistas, se imprimió en 1377, unos 78 años antes de que Johannes Gutenberg produjera su famosa Biblia con su imprenta en Alemania. La BnF afirma que Gutenberg probablemente no conocía el invento coreano, y que combinaba varias formas de reproducción mediante grabados en madera y cobre que se venían utilizando en Europa desde alrededor de 1400, aunque ellos mismos estaban influidos por técnicas importadas de Asia Oriental.

Dado que no se conserva ningún ejemplar de la maquinaria coreana y que la técnica no se generalizó en su momento, no tuvo el impacto revolucionario de la imprenta de Gutenberg, y la exposición se centra sobre todo en la historia europea.

El tesoro coreano forma parte de una nueva exposición en la Biblioteca Nacional de Francia (BnF), que permanecerá abierta hasta julio. Es la primera vez que el «Jikji» se exhibe públicamente desde 1973, según informa la prensa coreana, lo que reaviva las esperanzas de su regreso.

La exposición de la BnF también incluye una copia de la famosa prensa tipográfica de 1455 diseñada por Gutenberg y cedida por el museo dedicado a él en Maguncia (Alemania), así como dos Biblias impresas en ella, y la xilografía occidental más antigua conocida, el Bois Protat, fechada hacia 1400.