Historia de las revistas científicas: publicaciones de la Royal Society, 1665-2015

La investigación científica moderna ha cambiado mucho desde los tiempos de Isaac Newton: es más profesional, colaborativa e internacional, con equipos más complicados y una comunidad de investigadores más diversa. Sin embargo, el uso de revistas científicas para informar, compartir y almacenar resultados es un hilo conductor que recorre la historia de la ciencia desde los tiempos de Newton hasta los nuestros. En la actualidad, las revistas científicas ocupan un lugar central en la investigación y las carreras académicas. Sus procesos editoriales y de revisión por pares actúan como control de las nuevas afirmaciones y descubrimientos, y los investigadores construyen sus carreras en función de la lista de artículos de revistas que han publicado.

La revista que publicó los experimentos ópticos de Newton sigue existiendo. Publicada por primera vez en 1665, la revista Philosophical Transactions ha publicado artículos de Charles Darwin, Dorothy Hodgkin y Stephen Hawking. Actualmente es una de las once revistas publicadas por la Royal Society de Londres. Gracias a la incomparable información que ofrecen los exhaustivos archivos de la Royal Society, los autores han podido investigar más de 350 años de publicación de revistas científicas. La gestión editorial, las prácticas empresariales y las dificultades financieras de Philosophical Transactions y su hermana Proceedings revelan el significado y la finalidad de las revistas en una comunidad científica en constante cambio. En un momento en que estamos rodeados de llamamientos a reformar el sistema de publicación académica, nunca ha sido más urgente que comprendamos su historia.