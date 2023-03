Publicar para el pueblo: historia de la publicación popular en arqueología

Thornton, Amara. Archaeologists in Print. Publishing for the People UCL Press, 2018.

Texto completo

Archaeologists in Print es una historia de la publicación popular en arqueología en los siglos XIX y XX, un periodo crucial de expansión y desarrollo tanto de la arqueología como de la edición. Examina el modo en que los arqueólogos británicos produjeron libros y artículos populares para un público no especializado y explora el aumento de la visibilidad pública de los arqueólogos. En particular, analiza las experiencias de las mujeres en la arqueología junto a sus contemporáneos masculinos más conocidos, tal y como se muestra en sus libros y archivos. En el trasfondo de esta narración está la historia de la expansión y contracción imperial de Gran Bretaña y la evolución del turismo moderno en el Mediterráneo oriental y Oriente Próximo. Los arqueólogos explotaron estos factores para conseguir apoyo e interés público y financiero, y construir y mantener un público lector de su trabajo, apoyado por el carácter estacional de las excavaciones y el turismo. Reforzando estas actividades editoriales mediante apariciones personales en la sala de conferencias, el espacio expositivo y la visita a los yacimientos, y en los nuevos medios de comunicación -el cine, la radio y la televisión-, los arqueólogos dieron forma a la comprensión pública de la arqueología.

La imagen del arqueólogo como explorador aventurero de tierras extrañas, en parte espía, en parte extranjero, eternamente seductor, se consolidó durante este periodo. Ese legado perdura hoy en día.