ChatGPT y una nueva realidad académica: los trabajos de investigación escritos con Inteligencia Artificial y la ética en la publicación

Lund, Brady D., Ting Wang, Nishith Reddy Mannuru, Bing Nie, Somipam Shimray, y Ziang Wang. «ChatGPT and a New Academic Reality: Artificial Intelligence-Written Research Papers and the Ethics of the Large Language Models in Scholarly Publishing». Journal of the Association for Information Science and Technology n/a, n.o n/a. Accedido 20 de marzo de 2023. https://doi.org/10.1002/asi.24750.

En este artículo se analiza ChatGPT de OpenAI, un transformador generativo preentrenado que utiliza el procesamiento del lenguaje natural para satisfacer las peticiones de texto de los usuarios (es decir, un «chatbot»). Se analizan la historia y los principios en los que se basan ChatGPT y otros modelos similares. A continuación, se analiza el impacto potencial de esta tecnología en el mundo académico y en la investigación y publicación académicas. ChatGPT se considera un modelo potencial para la preparación automatizada de ensayos y otros tipos de manuscritos académicos. Los posibles problemas éticos que podrían surgir con la aparición de grandes modelos lingüísticos como GPT-3, la tecnología subyacente detrás de ChatGPT y su uso por académicos e investigadores, se discuten y se sitúan en el contexto de avances más amplios en inteligencia artificial, aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural para la investigación y la publicación académica.