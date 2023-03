Inclusión de alumnos con discapacidad: directrices sobre el paso urgente a la enseñanza en línea y a distancia

«The inclusion of learners with disabilities: guidelines on emergency movement to online and distance learning – UNESCO Biblioteca Digital, 2022. Accedido 17 de marzo de 2023. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380661.

El documento aborda el movimiento de emergencia hacia un aprendizaje en línea y a distancia que sea inclusivo para los alumnos con discapacidad con vistas a contribuir a la aplicación de los artículos pertinentes (9, 21 y 24) de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) para apoyar el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad para las personas con discapacidad y el acceso a la información y el conocimiento utilizando soluciones inclusivas, Su objetivo es promover las acciones concretas para la inclusión sistemática y la convencionalización de los aspectos de accesibilidad a través de soluciones abiertas (Recursos Educativos Abiertos – REA, Software Libre y de Código Abierto – FOSS, y Acceso Abierto a la Información Científica – (OA), en la Enseñanza Abierta y a Distancia (EAD). Este documento aborda el aprendizaje abierto y a distancia (AAD) en una variedad de entornos en los que la educación y el aprendizaje están cada vez más mediados por la tecnología, ya sea completamente a distancia o en un marco mixto cada vez más frecuente en el que los estudiantes utilizan la tecnología parte del tiempo.