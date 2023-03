Finlandia es el país europeo menos susceptible a las «noticias falsas». Índice de alfabetización mediática 2022

Lessenski,Marin. How It Started, How It is Going: Media Literacy Index 2022. Open Society, 2023

Texto completo

El informe, realizado por el Open Society Institute de Sofía (Bulgaria), analizó una serie de parámetros para determinar la alfabetización mediática general de los países europeos y de seis países seleccionados de fuera de Europa. El Instituto, fundado en 1990 gracias a una subvención de George Soros, utilizó datos de organizaciones como el Banco Mundial, las Naciones Unidas y Freedom House para calcular puntuaciones en cuatro métricas diferentes: libertad de prensa, educación, confianza y participación política, con la educación ponderada como la más importante.

Destacados

El índice evalúa la vulnerabilidad potencial de 41 sociedades europeas frente a las denominadas «fake news» y fenómenos afines empleando indicadores de libertad de los medios, educación y la educación y la confianza interpersonal.

Este es el primer índice que incluye a la mayoría de los países de Europa -41 en total-,

frente a los 35 países incluidos en las ediciones anteriores del índice. Los países del norte y oeste de Europa tienen un mayor potencial de resistencia a las noticias falsas con mejor educación, medios de comunicación libres y mayor confianza entre las personas.

Los países del sudeste y el este de Europa son, en general, más vulnerables a los efectos negativos de las noticias falsas y la posverdad, con medios de comunicación controlados, deficiencias en la educación y menor confianza en la sociedad.

La libertad de los medios de comunicación es un prerrequisito clave para abordar los problemas de las «fake news», incluso en el contexto de la salvaguarda de la democracia.

La educación sigue siendo un componente esencial para abordar los problemas de las «fake news» con formación en alfabetización mediática dirigida tanto a jóvenes como a adultos.

Mientras que la educación y la sensibilización siguen siendo soluciones a largo plazo, las medidas reguladoras son a corto plazo para abordar también la erosión de la democracia y los retos geopolíticos.

Entre los países con mejores resultados figuran Finlandia, Noruega, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Suecia, Canadá, Suiza, Países Bajos y Australia. Alemania e Islandia fueron los países mejor clasificados en el segundo cuartil del índice, mientras que Italia e Israel cayeron al tercer cuartil de países «en transición» en cuanto a alfabetización mediática. Estos dos últimos países han celebrado recientemente elecciones en las que la extrema derecha llegó al poder.

Los países con peores resultados fueron Georgia, seguida de Macedonia del Norte, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Albania, Turquía, Montenegro, Moldavia, Bulgaria y Serbia.

Estos son los 10 países con mayor alfabetización mediática, según el Open Society Institute:

Finlandia Noruega Dinamarca Estonia Irlanda Suecia Canadá Suiza Países Bajos Australia

Estos son los 10 últimos países en alfabetización mediática, según el instituto:

Serbia Bulgaria Moldavia Montenegro Turquía Albania Bosnia y Herzegovina Kosovo Macedonia del Norte Georgia

El informe concluye que las personas que viven en países con gobiernos democráticos liberales son «más propensas a preocuparse por la desinformación que las que viven en países sin instituciones democráticas o con instituciones democráticas limitadas», y que la preocupación por las noticias falsas es mayor entre las personas con mayor nivel educativo.

«Es preocupante que las sociedades más vulnerables al impacto de las noticias falsas sean al mismo tiempo las menos preocupadas por la difusión y el impacto de la desinformación», declaró Marin Lessenski, autor del informe, en un comunicado de prensa. «Esto aumenta los riesgos relacionados con la desinformación en estos países, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania, ya que parte del público no se da cuenta o simplemente ignora su vulnerabilidad».

Según el informe, los «peligros de las noticias falsas y fenómenos afines para la democracia son difíciles de subestimar». Los países donde la alfabetización mediática es más baja son los que tienen mayores restricciones a la libertad de prensa y bajos niveles de educación y confianza personal.