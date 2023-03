En la era digital, la democracia depende de la alfabetización informacional

Badanes,Ginny «In the Digital Age, Democracy Depends on Information Literacy», Microsoft On the Issues 25 de enero de 2023. https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2023/01/25/information-literacy-national-news-literacy-week/.

La forma en que la gente consume noticias ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años, en gran parte debido a la introducción de noticias y medios digitales, el crecimiento del sector tecnológico y los cambios en el modelo de negocio de las noticias locales. Esta evolución ha traído consigo muchas ventajas: la democratización y diversificación de las fuentes de noticias, un acceso más rápido a las noticias de última hora, así como conexiones y perspectivas de comunidades a las que antes no habríamos podido acceder.

Esta evolución digital también trae consigo nuevos retos para los consumidores de medios de comunicación, ya que el entorno informativo es vasto, complejo y a menudo engañoso. Cuando los supuestos sitios de noticias locales no son lo que parecen y las máquinas de propaganda difunden falsas narrativas por todo el mundo, es fácil entender por qué a los consumidores de noticias les cuesta identificar las fuentes de información y descifrar si una fuente es digna de confianza. Este es el contexto en el que las falsedades se difunden mucho más rápido que la verdad, y en el que la confianza en los medios de comunicación sigue disminuyendo.

En un estudio estadounidense de 2021, en el que se presentaron a unos 3.500 estudiantes seis tareas relacionadas con la alfabetización informacional, la inmensa mayoría tuvo problemas en todas ellas. Casi el 96% no supo identificar la conexión de un sitio web con un partido tendencioso y dos tercios fueron incapaces de distinguir las noticias de los anuncios en la página de inicio de un sitio web popular. Estas dificultades no son exclusivas de los jóvenes. En un estudio mundial realizado en 2020 por Ipsos y The Trust Project, sólo la mitad de los 20.000 adultos encuestados afirmaron que intentan asegurarse de que las noticias que consumen proceden de fuentes fiables.

No son problemas fáciles de resolver para la sociedad. Sin embargo, sabemos que las democracias prosperan cuando hay un entorno vibrante llena de ideas y debate, sobre todo cuando la comunidad se apoya en una oferta saludable de periodismo e información fidedigna. Las democracias también prosperan cuando la gente está informada, comprometida y es resistente.

Para ayudar a las personas a comprender mejor la información que consumen y a confiar en ella, investigaciones recientes han apuntado a la utilización de métodos de inoculación de información que pueden ampliarse y difundirse. Las campañas de alfabetización mediática no están diseñadas para decir a nadie lo que debe creer o cómo debe pensar, sino para equipar a la gente para que piense de forma crítica y tome decisiones informadas sobre la información que consume.