FOLIO (Future of Libraries Is Open): sistema de bibliotecas de código abierto

Bibliotecas que utilizan FOLIO en el mundo

FOLIO (Future of Libraries Is Open) es un sistema de bibliotecas de código abierto gestionado por la empresa EBSCO, una comunidad mundial de colaboración bibliotecaria centrada en soluciones abiertas para bibliotecas

Curiosamente la última ficha de catálogo de biblioteca se imprimió el 1 de octubre de 2015 en Dublín, Ohio. Años antes, Online Computer Library Center (OCLC), una cooperativa que creó el primer catálogo bibliotecario en línea de la historia en 1971. Un siglo y medio antes, los catalogadores lanzaron un grito de júbilo colectivo cuando adoptaron esta nueva e importante tecnología que permitía a los usuarios saber qué tenían las bibliotecas en sus estanterías. En lugar de los libros impresos que se agotan al instante con la lista de sus existencias, utilizaban tarjetas -una por cada libro- con el título, el autor y la ubicación en las estanterías. El catálogo de fichas permitía la actualización en tiempo real y el acceso a cualquier persona capaz de hojear los largos cajones.

Mucho antes de que se imprimiera la última tarjeta, se habían impuesto los medios digitales para documentar los fondos de una biblioteca. Sin embargo, bibliotecas como UMass Amherst utilizan actualmente un mosaico de productos para mantener actualizados los datos bibliográficos a través de una red de sistemas y en catálogos compartidos como el catálogo de la biblioteca de Five Colleges. UMass, Amherst, Mount Holyoke, Hampshire y Smith comparten recursos impresos y electrónicos, pero adquieren el material digital por separado. Para poder compartirlos en todo el consorcio, los datos de un artículo deben introducirse en varios lugares, lo que lleva mucho tiempo y deja más margen al error humano. La búsqueda del próximo catálogo de fichas está en marcha: reunir en una única plataforma digital todo lo que está a disposición de un usuario.

Los bibliotecarios de UMass Amherst están en primera línea de esta revolución. Junto con sus socios de Five Colleges, la UMass forma parte del primer grupo de pioneros -y adaptadores- que utilizan y desarrollan una nueva plataforma de servicios bibliotecarios de código abierto llamada FOLIO. Gestionado por Open Library Environment, FOLIO es una comunidad mundial de colaboración bibliotecaria centrada en soluciones abiertas para bibliotecas. El Consorcio de los Cinco Colegios colabora con EBSCO, uno de los mayores proveedores de contenidos bibliotecarios digitales del mundo, para desarrollar y probar la implantación y los servicios de alojamiento de FOLIO

A las bibliotecas les encantan los acrónimos, y FOLIO es uno muy divertido. El nombre de la nueva plataforma digital significa «El futuro de las bibliotecas está abierto», aunque «folio» se refiere tradicionalmente al papel: una hoja de un manuscrito, un conjunto o carpeta de papeles o un libro de mayor tamaño. EBSCO ha iniciado asociaciones FOLIO beta con tres entidades -Five Colleges, la Universidad de Alabama y la Universidad Chalmers de Suecia- con vistas a añadir más.