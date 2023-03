Cómo aprovechar al máximo la información de la UE

Publications Office of the European Union, How to get the most out of EU information : EU information and data in all official EU languages, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2830/711160

La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea presta a las instituciones de la UE servicios de publicación y gestión de datos abiertos. La Oficina de Publicaciones es su punto de acceso central a la legislación y la jurisprudencia de la UE, los anuncios de licitación, las publicaciones, las aplicaciones, los datos abiertos, los resultados de la investigación, la información de contacto oficial y mucho más. Nuestra misión es apoyar la elaboración de políticas de la UE y garantizar que la información y los datos de la UE estén disponibles y sean accesibles y reutilizables para los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas de toda la UE y fuera de ella. Como centro de excelencia para la gestión de datos, información y conocimiento, dando a conocer al público lo que hace la UE y proporcionándole los medios para liberar el poder de los datos, pretendemos contribuir a la transparencia y la democracia, a nuestras economías y sociedades y a la difusión del conocimiento y la transformación digital de Europa. Con este folleto queremos ayudarle a aprovechar al máximo la riqueza de publicaciones, datos e información que ofrece la Oficina de Publicaciones, en relación con la legislación de la UE, las oportunidades de negocio, las políticas de la UE, los resultados de la investigación y mucho más. Siga leyendo y descubra lo que le ofrecemos.