Directrices de la IFLA para los servicios bibliotecarios a los reclusos (4ª edición) 2023

Jane Garner and Lisa Krolak (eds) IFLA Guidelines for Library Services to Prisoners. 4th ed. The Hague: IFLA, 2023

Texto completo

Esta cuarta edición de las Directrices de la IFLA para los servicios bibliotecarios a los reclusos proporciona una herramienta para la planificación, implementación y evaluación de los servicios bibliotecarios a los reclusos en todo tipo de lugares de encarcelamiento, incluyendo prisiones de adultos y juveniles, centros de detención y cárceles. Sirve de guía modelo para la elaboración de directrices nacionales para las bibliotecas penitenciarias y puede adaptarse para reflejar las circunstancias y necesidades locales. Se incluye una sección de normas mínimas en reconocimiento de que muchos países no podrán cumplir estas directrices más amplias. Las directrices proporcionan una herramienta para la planificación de nuevas bibliotecas y para la evaluación de las bibliotecas existentes y pueden utilizarse en ausencia de directrices o normas locales. Además, sirven como declaración general de principios sobre el derecho fundamental de los reclusos a leer, aprender, acceder y adquirir información.