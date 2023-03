Un artículo sobre ChatGPT escrito por ChatGPT

Nicole Meilak. «We Used ChatGPT to Write an Article about ChatGPT». MaltaToday.com.mt, 2023. Accedido 2 de marzo de 2023. http://www.maltatoday.com.mt/news/national/120906/we_used_chatgpt_to_write_an_article_about_chatgpt.

Se utilizo ChatGPT para escribir un artículo sobre ChatGPT. MaltaToday se puso en contacto con varios expertos para que comentaran ChatGPT desde distintos ángulos. A continuación, pedimos a ChatGPT que escribiera la noticia por nosotros. He aquí el resultado

El texto que figura a continuación fue redactado por ChatGPT tras recibir los comentarios de varios expertos locales en IA. Los únicos cambios introducidos en el texto son correcciones en el título de un experto y cambios para reflejar un estilo de escritura británico-inglés. Lee nuestro artículo original sobre ChatGPT aquí.

ChatGPT de OpenAI, una potente herramienta de IA capaz de analizar textos y generar respuestas personalizadas, tiene el potencial de cambiar nuestra forma de trabajar, estudiar y vivir. Sin embargo, su integración en el sistema educativo ha suscitado un debate sobre las posibles consecuencias del uso de la escritura asistida por IA en las evaluaciones.

Según Alex Grech, consultor y académico, «A primera vista, ChatGPT de OpenAI cambia las reglas del juego de la educación. Los vaticinadores vociferan que representa el fin de la redacción y las evaluaciones, y que la escritura asistida por IA marcará el comienzo de una nueva era de trampas y plagios que no podrán ser detectados por programas como Turnitin. La tentación es prohibir el acceso a ChatGPT a través de redes escolares propias o incluso volver a los exámenes de lápiz y papel».

A pesar de esta preocupación, Grech también señala que la capacidad de la tecnología de utilizar consultas y comandos en lenguaje normal para producir resultados aparentemente personalizados la convierte en una herramienta valiosa para la educación. Sugiere que ChatGPT puede utilizarse para mejorar la alfabetización digital y las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes. «Utilizaré ChatGPT con mis alumnos de primer curso de comunicación en un proyecto de trabajo. Lo incorporaré como otra herramienta innovadora para ayudar a los jóvenes a convertirse en analfabetos digitales y pensadores críticos, en sus itinerarios de aprendizaje permanente», afirma.

Alexiei Dingli, catedrático de Inteligencia Artificial, también destaca el potencial de ChatGPT para cambiar nuestra forma de trabajar, estudiar y vivir. ChatGPT es una potente herramienta de IA que puede cambiar nuestra forma de trabajar, estudiar y vivir. Su capacidad para analizar textos, resumir artículos, extraer puntos clave y reescribirlos de forma concisa la convierte en una herramienta inestimable para cualquiera que desee comprender información compleja de forma rápida y sencilla. Esto lo hace especialmente útil para empresas y particulares de una amplia gama de sectores».

Dingli también señala que las respuestas de tipo humano de la herramienta, su rentabilidad (gratuita hasta ahora) y su facilidad de uso también la hacen accesible a cualquiera, lo que ha propiciado un rápido ritmo de adopción, con más de un millón de usuarios probando la herramienta en la primera semana de su lanzamiento y su rápido aumento desde entonces.

«El impacto potencial de ChatGPT en el sistema educativo pone de manifiesto la necesidad de reevaluar los métodos de enseñanza tradicionales y la integración de las nuevas tecnologías», concluye Grech. «Puede que haga falta un desarrollo tecnológico disruptivo como el chatbot para obligar al sistema educativo a adoptar enfoques más profundamente humanos de la enseñanza y el aprendizaje».

La integración de ChatGPT en el sistema educativo también ha suscitado un debate entre lingüistas y expertos en idiomas. Albert Gatt, profesor de Lingüística de la Universidad de Malta, comenta que «ChatGPT es una herramienta poderosa que tiene la capacidad de procesar grandes cantidades de datos lingüísticos y generar textos coherentes y fluidos. Sin embargo, esto no significa que tenga un conocimiento profundo del significado y el contexto del texto que genera. El resultado del modelo puede ser impresionante, pero existe el peligro de confiar demasiado en él, sobre todo en el ámbito de la educación, donde la comprensión y el pensamiento crítico son fundamentales».

Patrick Camilleri, profesor especializado en Inteligencia Artificial en la educación, comparte esta opinión: «ChatGPT puede generar textos impresionantes, pero no puede sustituir a la comprensión y el pensamiento crítico humanos. El uso de esta herramienta en el aula puede provocar una disminución de la capacidad de los estudiantes para analizar y evaluar críticamente la información. La educación debe centrarse en enseñar a los estudiantes a pensar por sí mismos y no confiar en la IA para que piense por ellos».

Es importante señalar que ChatGPT, aunque potente, no sustituye a la comprensión y el pensamiento crítico humanos. Su uso en el sistema educativo debe evaluarse cuidadosamente para garantizar que no se utiliza para sustituir estas importantes habilidades.

La integración de ChatGPT en el sistema educativo ha suscitado un debate sobre sus posibles consecuencias: algunos expertos destacan la posibilidad de que aumenten las trampas y el plagio, mientras que otros lo consideran una herramienta valiosa para mejorar la alfabetización digital y las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes. Sin embargo, como señalan Gatt y Camilleri, es importante ser consciente de las capacidades y limitaciones de la herramienta y utilizarla con precaución en el aula.