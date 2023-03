Lo que hay que saber sobre la instalación de una pequeña biblioteca libre

Leibe, Jessica. «What You Need To Know About Installing A Little Free Library». House Digest, 27 de enero de 2023. https://www.housedigest.com/1180960/what-you-need-to-know-about-installing-a-little-free-library/.

Es posible que hayas visto alguna Pequeña Biblioteca Libre en las ciudades que visitas o que sepas de ellas a través de comentarios. Son esas estructuras de madera, a menudo con forma de casita o granero, que albergan una pequeña colección de libros. Esta organización sin ánimo de lucro nació en St. Paul (Minnesota) con el objetivo de hacer más accesible la lectura en comunidades de todo el mundo. De hecho, según su sitio web, a día de hoy hay más de 150.000 Pequeñas Bibliotecas Libres.

Lo mejor de su misión es que cualquiera puede optar por instalar una. Y algunas zonas pueden tener más de una. En Detroit, se calcula que hay unas 500 bibliotecas, según informa la revista American Libraries Magazine. La instalación de una pequeña biblioteca gratuita comienza con el deseo de difundir el amor por la lectura. Pero también requiere trabajo previo y dedicación. Si estás interesado en llevar una a tu ciudad, aquí tienes algunas cosas clave que debes saber sobre la instalación de una.

Una de las primeras cosas que debe hacer es determinar si es necesaria una pequeña biblioteca gratuita en tu ciudad. Aunque siempre es una buena idea hacer que los libros sean más accesibles, si tu ciudad es pequeña y la biblioteca local está a poca distancia en coche o a pie de la mayoría de la gente, puede que instalar una no merezca la pena. Durante la pandemia, las pequeñas bibliotecas gratuitas aparecieron con más frecuencia debido al cierre de librerías y bibliotecas.

La gente incluso los instalaba en sus propiedades, como una mujer de Oradell (Nueva Jersey). Según Reason, quería unir a su comunidad a través de la afición a la lectura, y ésta era la mejor manera que conocía. Una forma de determinar si existe una necesidad es recorrer la ciudad y preguntar. ¿Creen los vecinos que la biblioteca está demasiado lejos o que no ofrece una selección suficiente? Utiliza las redes sociales para hacer una encuesta o acude a una reunión municipal. Así estarás en mejores condiciones de determinar si hace falta una en tu ciudad.

La ubicación es muy importante a la hora de instalar una pequeña biblioteca gratuita. No debe estar en un lugar donde nadie la vea, ni en un lugar que provoque tráfico y retrasos innecesarios. Lo mejor es instalar la biblioteca en una zona muy transitada y con mucho espacio, para que no pase desapercibida. Un parque local o una calle principal son dos ubicaciones excelentes. También puedes colocarla una cerca de un colegio o una cafetería. Otros se sitúan en paradas de autobús y estaciones de tren. Los límites son realmente infinitos.

Tanto si instalas la pequeña biblioteca gratuita en tu jardín como en algún lugar de la ciudad, tienes que hacer algunos preparativos y conocer las leyes de zonificación de tu ciudad. Si te saltas esta parte, la biblioteca podría ser clausurada o incluso retirada, y eso es lo último que quieres. Estas leyes difieren de un estado a otro y de una ciudad a otra. Por eso es importante que te pongas en contacto con el departamento de urbanismo de tu localidad y les cuentes lo que piensas hacer.

Hay que tomar muchas decisiones a la hora de instalar una pequeña biblioteca gratuita, y otra es decidir qué caja quieres. El tamaño que elijas puede depender de las leyes de zonificación de tu ciudad, pero la buena noticia es que hay opciones. Para empezar, el sitio web de la Little Free Library te ofrece cajas de distintos tamaños. Puedes elegir una con una sola puerta, dos puertas e incluso accesorios para la tienda. La caja llega sin terminar, así que puedes pintarla y teñirla de los colores que desees.

La segunda opción es construir la caja desde cero. Esta es definitivamente la mejor opción para aquellos que aman un buen proyecto de bricolaje y son buenos con los fundamentos estructurales básicos. Los suministros que necesitas variarán, pero en su mayor parte, At Home With Ashley recomienda tener madera contrachapada, tejas, clavos de techo, masilla, plexiglás y bisagras para empezar. Puedes ser tan creativo o sencillo con el diseño como quieras, aunque lo mejor es que resulte atractivo para los que pasen por delante. También tienes tutoriales en el sitio web de Little Free Library.

¿Cuáles son algunas de las formas de asegurarse de que tiene libros listos? En primer lugar, examina tus propias estanterías y comprueba si hay alguno del que quieras deshacerte. Pide donaciones a tu familia e incluso a tus amigos. Según Book Riot, tu biblioteca local es otro buen lugar. Comprueba si quieren deshacerse de ciertos libros y añádelos a tu biblioteca. Una vez que promuevas tu biblioteca, te sorprenderá lo rápido que se llena. Eso sí, ten preparados al menos entre 10 y 15 libros para cuando termines de instalarla.

Para registrar tu Pequeña Biblioteca Libre, si compras una caja de la Little Free Library, vendrá automáticamente con un letrero que incluye el número que necesitas para registrar tu biblioteca. Si construyes una por tu cuenta, puedes comprar un cartel en el sitio web por 39,95 dólares.

Registrar tu pequeña biblioteca gratuita ayuda a crear una red de apoyo y puede darte cierta cobertura mediática. Aunque la mayoría de las pequeñas bibliotecas gratuitas se encuentran por casualidad, si la registras tendrás más posibilidades de que te encuentren, te vean y la compartan a través de una geolocalización Little Free Library World Map.