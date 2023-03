El espectacular edificio de la Biblioteca Nacional de Francia

McArdle, Susanna. «Spectacular Renovation of The National Library of France by Bruno Gaudin & Jean-François Lagneau.» Yellowtrace, 20 de abril de 2017. https://www.yellowtrace.com.au/renovation-of-the-national-library-of-france-paris/.

La Bibliothèque Nationale de France (BnF) tuvo un pasado distinguido, aunque algo inconexo. La biblioteca se trasladó a la rue de Richelieu de París a mediados del siglo XIX. Esta nueva ubicación era un conglomerado de dos antiguos palacios aristocráticos y varios anexos que requerían una reconfiguración para albergar salas de lectura y almacenamiento contemporáneas. El diseño se encargó a Henri Labrouste, un arquitecto de cierto mérito. Anteriormente había diseñado la Biblioteca Sainte-Geneviève. Partes sustanciales de ese diseño se construyeron en hierro fundido, un material que se convirtió en su marca de fábrica. Labrouste, deseoso de empezar a trabajar en la nueva ubicación de la BnF, hizo derribar más de la mitad de los antiguos edificios y creó un enorme almacén y una sala de lectura.

Con sus nueve cúpulas sobre refinados puntales de hierro, era sencillamente una sala de biblioteca impresionante, una de las más bellas quizás de su época. Sin embargo, la ubicación de la BnF no iba a permanecer estática mucho tiempo. En 1988, el gobierno francés decidió que el espacio actual ya no era suficiente y no se adaptaba a las necesidades de los usuarios del siglo XXI. Se construiría una nueva biblioteca. La siguiente biblioteca se construyó en Tolbiac, al este de la ciudad. El antiguo edificio de la rue de Richelieu estaba abandonado, como una vieja dama francesa que ya no rebosaba belleza juvenil y había sido sustituida por un modelo más joven y fresco. Conservaron la ubicación del antiguo edificio sobre todo para exponer algunas de las colecciones históricas, pero lamentablemente la ubicación de la rue de Richelieu pasó a un segundo plano.

En 2007, se encargó a Bruno Gaudin Architects que iniciara una importante reforma urbanística en el emplazamiento de la rue de Richelieu y completara una modernización integral de los edificios. Mientras que la empresa de Gaudin se encargó de la mayor parte de las obras, Jean-François Lagneau, especialista en objetos históricos, recibió el encargo de renovar la «salle labrouste», la principal sala de lectura. Las obras se dividieron en dos fases, la segunda de las cuales concluirá en 2020.

Gaudin abordó el proyecto desde la perspectiva de la recopilación de información, investigando exhaustivamente la historia del edificio. Abordaron la fluidez del edificio, consiguiendo incorporar la impresionante historia del espacio al tiempo que le añadían elementos e inclusiones contemporáneos y modernos. Con el fin de modernizar el espacio para que pudiera utilizarse de forma contemporánea, buscaron una forma más eficaz de acceder al recorrido entre los distintos edificios. Sin olvidar las restricciones impuestas para preservar la historia de la arquitectura. Tras un cuidadoso estudio y una intensa investigación, los arquitectos idearon varias estrategias clave para rediseñar el complejo. Un vestíbulo longitudinal central como acceso principal. Escalera central que garantiza el acceso vertical y desplaza la división entre zonas públicas y no públicas.