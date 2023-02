Cómo cumplen las revistas diamante de acceso abierto las normas del sector ejemplificadas por los requisitos técnicos del Plan S

«How Open Access Diamond Journals Comply with Industry Standards Exemplified by Plan S Technical Requirements». 2023. Science Editing 10 (1): 35-44.

Texto completo

El estudio investigó en qué medida las actuales revistas de la ruta diamante de acceso abierto (OA) del Directory of Open Access Journals (DOAJ) y una encuesta se ajustan a los requisitos del Plan S, incluidas las licencias, la revisión por pares, los derechos de autor, los identificadores únicos de artículos, el archivo digital y las licencias legibles por máquina.

Para ello se analizaron los datos obtenidos de las revistas DOAJ y de las revistas encuestadas desde mediados de junio hasta mediados de julio de 2020 en relación con diversos requisitos del Plan S. Los resultados se presentaron mediante estadísticas descriptivas.

De las 1.465 revistas que respondieron, 1.137 (77,0%) informaron del cumplimiento de los principios del Comité de Ética de Publicaciones (COPE).

Los tipos de revisión por pares utilizados por las revistas con diamante OA fueron doble ciego (6.339), ciego (2.070), revisión por pares (no especificado, 1.879), revisión por pares abierta (42) y revisión editorial (118), de un total de 10.449 revistas DOAJ. 5.090 de las 10.448 revistas con diamante OA (48,7%) en DOAJ adoptaron una política de retención de los derechos de autor.