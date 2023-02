El 85% del profesorado de Georgia State University Library dice sentirse satisfecho con su biblioteca y el servicio que proporcional los bibliotecarios

«Report on the Library’s Survey of Faculty – University Library News». Georgia State University, 2023. Accedido 24 de febrero de 2023.

2022 GSU Library Faculty Survey

En general, los miembros del profesorado que respondieron a esta encuesta están muy satisfechos con los servicios de la biblioteca. El problema más común que tienen con la biblioteca es la financiación adecuada de las suscripciones y el acceso a bases de datos, revistas o películas.

En el semestre de otoño de 2022, la Biblioteca Universitaria realizó una encuesta entre los miembros del profesorado de la Georgia State University. El propósito de la encuesta era comprender mejor las necesidades del profesorado a medida que la biblioteca comienza un proceso de planificación estratégica. El sentimiento general, recogido en este informe resumido, fue positivo. En la pregunta sobre el nivel de satisfacción general con la Biblioteca Universitaria, la respuesta media, en una escala de 4 puntos, fue de 3,40 para el uso en persona y de 3,25 para el uso en línea. Las respuestas del profesorado a las preguntas detalladas sobre servicios y recursos servirán de orientación a la biblioteca a la hora de priorizar el uso de sus recursos.

La encuesta incluía varias preguntas abiertas. La biblioteca está profundizando en este rico conjunto de datos y planificando una serie de entradas para responder a los temas clave de esta información.

Nos sentimos humildes y complacidos por los muchos comentarios positivos que recibimos en respuesta a la pregunta final: «¿Tiene algún comentario adicional sobre la Biblioteca GSU?». He aquí algunos de mis ejemplos favoritos: