50 años de publicaciones académicas de la Galería de Arte de la Universidad de Yale con descarga gratuita

Yale University Art Gallery Digitizes its Publications

The Online Access project

El proyecto de Acceso en Línea se concibió durante el inicio de la pandemia en un esfuerzo por aumentar la accesibilidad de las publicaciones de la galería de arte incluso cuando sus puertas estaban cerradas. Ha supuesto dos años de carga electrónica de cada uno de los catálogos de exposiciones anteriores de la galería y su acompañamiento con texto alternativo para garantizar una experiencia inmersiva a todos sus usuarios potenciales.

Entre las publicaciones actualmente digitalizadas, los visitantes pueden encontrar desde catálogos de las antiguas colecciones de bronce de Yale hasta la exposición de fotografía de naturaleza de Alfred Stieglitz en 1999 en la Universidad. Según Sprague, algunos de los más destacados son el catálogo de la exposición «Redoubt» de Matthew Barney en 2019, que se agotó rápidamente, y un volumen de 2010 del programa de exposiciones comisariado por estudiantes, «Embodied: Black Identities in American Art from the Yale University Art Gallery».