Transformar la excelencia investigadora

Kraemer-Mbula, E., Tijssen, R., Wallace, M. L., & McClean, R. (Eds.). Transforming Research Excellence: New Ideas from the Global South. African Minds, 2019

Texto completo

La ciencia moderna está sometida a una gran presión. Una potente mezcla de expectativas crecientes, recursos limitados, tensiones entre competencia y cooperación y la necesidad de una financiación basada en pruebas está provocando cambios importantes en la forma de hacer y percibir la ciencia. En medio de esta «tormenta perfecta» se encuentra el atractivo de la «excelencia investigadora», un concepto que impulsa las decisiones de universidades y financiadores y define las estrategias de investigación y las trayectorias profesionales de los científicos. Pero, ¿qué es la ciencia «excelente»? ¿Y cómo reconocerla? Tras décadas de investigación y debate, aún no hay una respuesta satisfactoria. ¿Nos estamos equivocando de pregunta? ¿Es la realidad más compleja y la «excelencia científica» más difícil de alcanzar de lo que muchos están dispuestos a admitir? ¿Y cómo debe definirse la excelencia en las distintas partes del mundo, especialmente en los países de renta más baja del «Sur Global», donde se espera que la ciencia contribuya a acuciantes problemas de desarrollo, a pesar de contar a menudo con escasos recursos? Muchos se preguntan si el Sur Global está importando, con o sin consentimiento, las defectuosas herramientas de evaluación de la investigación de Norteamérica y Europa, que no son adecuadas para su propósito. Este libro adopta una visión crítica de estas cuestiones, abordando temas conceptuales y problemas prácticos que surgen inevitablemente cuando la «excelencia» está en el centro de los sistemas científicos.