La ciencia al final del imperio: Los expertos y el desarrollo del Caribe británico, 1940-62

Clarke, S. Science at the end of empire: Experts and the development of the British Caribbean, 1940-62. Manchester University Press,2018.

Este libro supone un importante replanteamiento de la historia del desarrollo después de 1940 a través de una exploración de las ambiciones británicas de industrialización en sus colonias caribeñas. El desarrollo industrial es un tema olvidado en las historias del Imperio Colonial Británico, y sabemos muy poco de los planes para las colonias británicas del Caribe en general a finales del periodo colonial, a pesar del papel desempeñado por los disturbios en la región a la hora de impulsar un aumento del gasto en desarrollo. Este informe muestra la importancia del conocimiento y la experiencia en la promoción de un modelo de desarrollo caribeño que se describe mejor como liberal que como autoritario y centrado en el Estado. Explora cómo en el periodo de posguerra la Oficina Colonial intentó reactivar las economías caribeñas transformando el azúcar de caña de un producto alimenticio de escaso valor en un lucrativo compuesto de partida para fabricar combustibles, plásticos y productos médicos. Además, demuestra que a medida que los territorios caribeños avanzaban hacia la independencia y Estados Unidos trataba de configurar el futuro de la región, el asesoramiento científico y económico se convirtió en una estrategia clave para el mantenimiento del control británico sobre las colonias antillanas. Gran Bretaña necesitaba contrarrestar los intentos de los expertos respaldados por Estados Unidos de promover un enfoque muy diferente del desarrollo industrial después de 1945, basado en las prioridades de la política exterior estadounidense.