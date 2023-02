Mantener las colecciones de investigación artística en bibliotecas especializadas de arte: utilizar los datos para explorar la colaboración

Brian Lavoie, Dennis Massie, Chela Scott Weber. Sustaining Art Research Collections: Using Data to Explore Collaboration. Ohio, OCLC, 2023

Texto completo

El objetivo de este proyecto es ayudar a las bibliotecas de arte a identificar oportunidades para establecer asociaciones beneficiosas en torno a sus colecciones, crear estructuras de colaboración eficaces para respaldar estas asociaciones y superar los retos prácticos que supone conseguir que las colaboraciones sean sostenibles y fructíferas.

Las bibliotecas de arte prestan un apoyo vital a la investigación artística en sus propias instituciones y en la comunidad académica en general. A medida que las bibliotecas de arte se enfrentan a los retos de un entorno en evolución, a las repercusiones de la pandemia COVID-19 y a unos recursos estáticos o en disminución, encontrar vías sostenibles para avanzar se convierte en una prioridad cada vez mayor. Una opción importante para que las colecciones de investigación artística logren la sostenibilidad a largo plazo es la colaboración.

Sostener las colecciones de investigación artística: Using Data to Explore Collaboration es el primero de dos informes que documentan las conclusiones del proyecto Operationalizing the Art Research Collective Collection.

Las bibliotecas han definido durante mucho tiempo su estatus por el tamaño de sus colecciones para medirse con sus homólogas y como símbolo de prestigio. símbolo de prestigio. Aunque esta métrica sigue siendo un indicador de distinción, no es más que uno de los muchos criterios con los que se determina el valor de los centros de investigación de hoy en día. valor en los centros de investigación de hoy en día, incluidos los usuarios atendidos, acceso a recursos en línea, recursos digitales alojados compartidos e iniciativas apoyadas, por no mencionar las suscripciones, los recursos en línea, el horario de funcionamiento, la dotación de personal y los presupuestos.

El informe utiliza dos enfoques:

Análisis de colecciones colectivas-Examen de los datos bibliográficos de una colectiva de investigación artística en EE.UU. y Canadá. Ofrece una visión general de alto nivel de las características de esta colección colectiva y modela el modo en que el análisis de la colección puede informar las decisiones de asociación.

Análisis de la actividad de intercambio de recursos: examen de los datos de las transacciones de recursos que implican a bibliotecas de arte para comprender mejor cómo funcionan estas asociaciones y explorar oportunidades para otros tipos de colaboración.

El concepto de este informe se originó en un debate de 2019 sobre los desafíos que enfrentan las bibliotecas de investigación de arte entre los miembros de la Research Library Partnership (RLP) de OCLC. Los problemas identificados por la RLP incluyen:

Una importante falta de espacio en las bibliotecas de investigación de arte

Dificultades para organizar el almacenamiento externo de colecciones impresas de investigación sobre arte

Desconocimiento de las colecciones de las bibliotecas de instituciones similares.

El valor percibido de la asociación de las bibliotecas de arte con otros tipos de bibliotecas para la gestión compartida de colecciones impresas.

Estas conversaciones inspiraron un proyecto de investigación en cuatro fases que explora las oportunidades de colaboración entre bibliotecas artísticas, académicas y de investigación independientes.