Los medios sociales en las bibliotecas: Buenas prácticas de la Biblioteca ETH de Zúrich

«Social Media in Libraries: Best Practice of the ETH Library in Zurich | ZBW MediaTalk», 8 de febrero de 2023. https://www.zbw-mediatalk.eu/2023/02/social-media-in-libraries-best-practice-of-the-eth-library-in-zurich/.

La Biblioteca ETH es la mayor biblioteca pública de ciencia y tecnología de Suiza y la biblioteca universitaria central de la ETH de Zúrich. También se ha posicionado con éxito en la web social, con canales en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest y LinkedIn.

¿Por qué cree que es importante que las bibliotecas y las infraestructuras digitales sean activas en los medios sociales?

Los medios sociales permiten la comunicación directa no sólo entre la biblioteca y sus usuarios, sino también entre los propios usuarios de la biblioteca. Esto abre diversas perspectivas. Las bibliotecas pueden utilizar los medios sociales para aumentar su visibilidad, mejorar su perfil y generar tráfico adicional en su sitio web, por citar sólo algunos ejemplos. A través de los medios sociales, las bibliotecas pueden proporcionar información pertinente y de calidad a su público objetivo y establecer relaciones entre la biblioteca, sus usuarios y otras partes interesadas. El contenido complementa los canales de marketing y comunicación existentes en la biblioteca.

¿Por qué decidió utilizarlos? ¿Cuáles son sus grupos objetivo?

La Biblioteca ETH está activa en LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Hemos eliminado otros canales o ya no los utilizamos activamente.

En el momento de elegir los canales, se tuvieron en cuenta los objetivos, grupos destinatarios y capacidades. Se comprobó constantemente qué canales son cada vez más relevantes para los usuarios de la Biblioteca de la ETH y cuáles son cada vez menos populares, y comparando si los objetivos pueden alcanzarse en el canal respectivo.

Uno de los objetivos de comunicación de la Biblioteca de la ETH, que también guía la estrategia en las redes sociales, es mejorar el perfil. Identificando grupos objetivo específicos para cada canal y centrándose específicamente en ellos. Para ello se ha subdividido a estos grupos de destinatarios de forma aún más precisa, definiendo los intereses de las distintas personas y centrándose sistemáticamente en ellas a la hora de crear contenidos para las redes sociales.

¿Qué temas se tratan en sus canales de redes sociales?

Los temas son muy amplios. Sin embargo, siempre se ofrecen contenidos relevantes para los grupos objetivo y para ello se recopilan continuamente ideas de contenidos. Por ejemplo, se comparten consejos y trucos para el estudio y la escritura académica en Instagram y Twitter, noticias del sector en LinkedIn y contenidos relacionados con las colecciones y archivos preferentemente en Facebook. En las redes sociales se promocionan los servicios, productos y eventos, nuevos artículos de blog y se comparten contenidos curados, pero también debe haber espacio para contenidos entretenidos. Se intenta regularmente involucrar a los seguidores y se les pregunta por sus deseos, por ejemplo, en relación con contenidos que les resulten útiles e interesantes.

Además, el equipo de redes sociales se encarga de la selección de contenidos y pide a los especialistas de la Biblioteca ETH su opinión sobre la calidad y la relevancia para el grupo objetivo de las fuentes encontradas. Uno de los trabajos es la curación de contenidos compartiendo artículos de noticias interesantes, blogs, publicaciones en redes sociales, etc. que hayan encontrado. La idea que subyace a esta red no es sólo curar contenidos de forma más eficiente y crearlos más rápidamente, sino también permitir que los empleados ayuden a dar forma a la presencia de la Biblioteca ETH en los medios sociales.

¿Qué temas o formatos de publicación le funcionan especialmente bien?

Los vídeos suelen dar mejores resultados que las fotos, con algunas excepciones. En Instagram desde hace unos meses se crean Instagram Reels. Sin embargo, siempre hay sorpresas sobre por qué un determinado post fue especialmente popular o, por el contrario, no despertó ningún interés. Básicamente, cualquier formato puede lograr buenos resultados siempre que genere valor añadido para el grupo objetivo pertinente, independientemente de si el post aporta información útil o es simplemente entretenimiento.

¿Algún buen consejo para las bibliotecas que quieren iniciarse en las redes sociales?

Empezar siempre por los objetivos y los grupos destinatarios y considerar cómo una publicación generará valor añadido para el grupo destinatario correspondiente. La elección del canal debería ser secundaria. Una estrategia sólida en las redes sociales puede ayudar a establecer los objetivos adecuados y un plan para alcanzarlos. También es importante tener en cuenta los propios recursos. Si estos son limitados, es mejor limitarse a canales individuales en lugar de estar presente en todas las redes sociales, aunque no se tenga la capacidad de ofrecer contenidos regularmente en ellas.